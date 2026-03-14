Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Nuri Şahin: 10 kişiyle istediğimiz reaksiyonu veremedik - Rams Başakşehir Haberleri

        Nuri Şahin: 10 kişiyle istediğimiz reaksiyonu veremedik

        RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3-0 kaybettikleri Galatasaray maçında 10 kişi kalmaları ve hemen sonrasında yedikleri golün ardından ayağa kalkamadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 23:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "10 kişiyle istediğimiz reaksiyonu veremedik"

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, mağlubiyeti değerlendirdi.

        Genç teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "10 KİŞİYLE İSTEDİĞİMİZ REAKSİYONU VEREMEDİK"

        

        Mücadelenin 56. dakikasında Festy Ebosele'nin kırmızı kart gördüğünü hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

        "Maçı iki türlü okumak lazım. Maçın ilk yarısı istediğimiz gibi geçti. Galatasaray'ı bu atmosferde, bu formda kalemizden uzak tutmaya çalıştık. Ön alan baskısını da gayet iyi yaptık. İkinci yarıda ne yazık ki çok erken yediğimiz çift sarıdan kırmızı kart bizi bir kişi eksik bıraktı. Hemen arkasından gol yememiz ise bir hayal kırıklığına neden oldu. Ondan sonra ayağa kalkamadık, istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Bu tarz maçları kazanmak istiyorsan anları çok doğru oynaman lazım. Karşındaki takım çok güçlü. Ne yazık ki 10 kişiyle istediğimiz reaksiyonu veremedik. Bu maçı unutup artık önümüze bakacağız. Galatasaray'a bugün için tebrikler, Avrupa'da da hem Galatasaray'a hem Samsunspor'a sonsuz başarılar diliyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
