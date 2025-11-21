Habertürk
        Nürnberg - Dresden kaç kilometre? Nürnberg - Dresden arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Nürnberg - Dresden kaç kilometre? Nürnberg - Dresden arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Almanya'nın kültürel açıdan zengin iki şehri olan Nürnberg ve Dresden, birçok kişinin sevdiği bir rotayı kapsar. İş seyahatlerinin yanı sıra turistik geziler için de sıkça tercih edilen bir rotadır. Bavyera'dan Saksonya'ya uzanan bu yolculuk; otoyolların düzenli yapısı, toplu taşıma seçeneklerinin çeşitliliği ve iki şehrin de merkezi konumu sayesinde oldukça basit bulunur. Peki Nürnberg - Dresden kaç kilometre ve yolculuk kaç saat sürer ve nasıl gidilir? Tüm detaylar aşağıdaki yazıda…

        Giriş: 21.11.2025 - 10:54 Güncelleme: 21.11.2025 - 10:54
        Nürnberg - Dresden kaç kilometre?
        NÜNBERG - DRESDEN ARASI KAÇ km?

        Nürnberg - Dresden kaç km?

        • Nürnberg ile Dresden arasındaki kara yolu mesafesi ortalama 310 – 330 km arasındadır.
        • Kullanılan güzergâha göre bu mesafe küçük farklılıklar gösterebilir. Yolculuk tercihinizi yaparak mesafeyi yeniden hesaplayabilirsiniz.

        NÜNBERG - DRESDEN ARASI MESAFE NE KADAR?

        Nürnberg - Dresden mesafe ne kadar? İşte konu ile ilgili detaylar;

        • Kara yolu (araba): Yaklaşık 320 km
        • Kuş uçuşu: Yaklaşık 260 km

        Kara yolu mesafesi otoyol tercihine bağlı olarak ufak değişiklik gösterebilir. Ayrıca yolcuların duraklama süreleri ve tercihlerine göre de değişim olabilir.

        NÜNBERG - DRESDEN ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Peki Nürnberg - Dresden ne kadar sürede gidilir? Çeşitli araçlarla gidilen yollarda kat edilen mesafe ve yolculuk süresi de çeşitlenir.

        • Araba: Ortalama 3 ile 3,5 saat arası.
        • Trenle (ICE/IC): Yaklaşık 3 saat 10 dakika ile 3 saat 30 dakika arası.
        • Otobüsle: Genellikle 4-5 saat arası.

        Almanya’nın hızlı tren sistemi sayesinde iki şehir arası oldukça pratik bir yolculuktur. Dilerseniz tren yolculuğunu tercih edebiliriniz. Tren, aynı zamanda doğal manzaraları görme bakımından da idealdir.

        NÜNBERG - DRESDEN ARASI GİTMEK KOLAY MI?

        Evet, doğru yol rotası kullanıldığında oldukça basittir. Almanya’nın gelişmiş ulaşım ağı ile birlikte trenler sık çalışır, otoyollar düzenlidir. Ayrıca iki şehir de ideal ulaşım merkezleri üzerinde kurulmuştur. Molalar ile birlikte bu yolculuklar çok daha pratik ve konforlu hâle getirilebilir.

        NÜNBERG GEZİLECEK YERLER

        • Nürnberg Kalesi: Şehrin en önemli simgelerinden biridir. Özellikle panoramik manzaralarıyla popüler olmuştur.
        • Tarihi Eski Şehir (Altstadt): Orta Çağ dokusunu koruyan sokaklarıyla keyifli bir keşif alanı olarak bilinir.
        • Germanisches Nationalmuseum: Avrupa'nın en büyük kültür tarihi müzelerinden biri olarak dikkat çeker.
        • Nürnberg Noel Pazarı (Christkindlesmarkt): Almanya’nın en meşhur yılbaşı pazarlarından biri olarak geçer.
        • Albrecht Dürer Evi: Ünlü ressamın yaşamış olduğu tarihi ev-müze olarak göze çarpar.
        • St. Lorenz Kilisesi: Gotik mimarisiyle dikkat çeken, şehrin en önemli dini yapılarından biri olarak öne çıkar.
        • St. Sebaldus Kilisesi: Nürnberg’in en eski kiliselerinden biridir.
        • Museum Tucherschloss: Şehrin aristokrat yaşamını gösteren etkileyici bir şato-müze olarak ilgi görmüştür.

        DRESDEN GEZİLECEK YERLER

        • Frauenkirche: Dresden’in yeniden inşa edilen ikonik kilisesidir.
        • Zwinger Sarayı: Barok mimarinin en etkileyici örneklerinden biri olarak geçer ve müzeleriyle ünlüdür.
        • Semperoper (Opera Binası): Dünyaca bilinen görkemli opera binasıdır.
        • Elbe Nehri: Nehir kıyısında yürüyüş, manzara ve tekne turları için ideal bir gezi durağıdır.
        • Brühl Terasları: “Avrupa’nın Balkonu” olarak anılan popüler bir gezi noktasıdır.
        • Dresden Kalesi: Sakson krallarının eski sarayıdır. Bu kale, birçok önemli müzeye ev sahipliği yapar.
        • Albertinum Müzesi: Modern sanat ve heykel koleksiyonlarıyla dikkat çeken önemli bir sanat müzesidir.
        • Neustadt Bölgesi: Sokak sanatı, kafe kültürü ve genç atmosferiyle popüler bir keşif alanıdır.
        • Blaues Wunder (Mavi Harika Köprüsü): Şehirde Elbe üzerindeki en ünlü köprülerden biri olarak kabul edilir.
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
