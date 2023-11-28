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Tescilli güzeller podyumda buluşacak Brezilya Güzeli Maria Brechane ve Türkiye Güzeli Nursena Say, Dosso Dossi Fashion Show'da Antalya'da podyuma çıkacak Habertürk Giriş: 28.11.2023 - 12:35 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:37 facebook

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Frida Aasen Ünlü top modelleri podyumunda yürüterek dünya çapında ses getiren defilelere imza atan Dosso Dossi Fashion Show, bu kez tescilli güzelleri bir araya getiriyor. Brezilya Güzeli Maria Brechane ve Türkiye Güzeli Nursena Say, 15 Aralık’ta Antalya’da düzenlenecek defilede podyuma çıkacak.



Nest Convention Center’da iki bin özel davetlinin izleyeceği defile, güzeller geçidine sahne olacak. 70 mankenin katılımı ile gerçekleşecek büyük defilenin baş mankeni Victorias Secret’in ünlü yüzlerinden Norveçli Frida Aasen olacak.

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Maria Brechane Toplam 70 mankenin görev alacağı defilenin kadrosuna iki tescilli güzel de dahil oldu. 2023 Brezilya Güzeli Maria Brechane ve son Türkiye Güzeli Nursena Say, Türk tekstil ürünlerinin 2024 ilkbahar-yaz kreasyonlarının sergileneceği defilede dörder kıyafet giyecek.