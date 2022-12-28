"SU SATARAK İŞ HAYATINA ATILDIM"

Öte yandan Gökçe, daha önce bir röportajında, "Annem ve babam okuma-yazma bilmiyor. Maddi yetersizliklerden dolayı ben de okuyamamışım. Altıncı sınıf terk... Ama demek ki bir şeyler de varmış ki ben de su satarak, ayakkabı boyayarak iş hayatına atılmışım, 14 yaşında kasaba çırak olarak girmişim. Et benim tutkum oldu" açıklamasında bulunmuştu.