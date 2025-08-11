ABD&rsquo;li &ccedil;ip devleri Nvidia ve AMD, &Ccedil;in&rsquo;e satılan gelişmiş yapay zeka &ccedil;iplerinden elde ettikleri gelirin %15&rsquo;ini ABD h&uuml;k&uuml;metine aktarmayı kabul etti. Reuters&rsquo;a konuşan bir ABD&rsquo;li yetkili, bu anlaşmanın Nvidia&rsquo;nın H20 ve AMD&rsquo;nin MI308 gibi &ccedil;iplerinin &Ccedil;in&rsquo;e satışına olanak tanıyan ihracat lisanslarının bir par&ccedil;ası olduğunu a&ccedil;ıkladı. Trump y&ouml;netimi, Nisan ayında H20 &ccedil;ip satışlarını durdurmuş, ancak ge&ccedil;tiğimiz ay bu &ccedil;iplerin satışına yeniden izin verilmişti. &Ccedil;İP SATIŞLARINDA YENİ D&Ouml;NEM Nvidia ve AMD i&ccedil;in &Ccedil;in, &ouml;nemli bir pazar konumunda. Nvidia, 26 Ocak&rsquo;ta sona eren mali yılda &Ccedil;in&rsquo;den 17 milyar dolar gelir elde etti; bu, toplam satışlarının %13&rsquo;&uuml;ne denk geliyor. AMD ise 2024 yılında &Ccedil;in&rsquo;den 6,2 milyar dolar gelir sağladı; bu rakam, toplam gelirinin %24&rsquo;&uuml;n&uuml; oluşturuyor. Financial Times&rsquo;ın haberine g&ouml;re, &ccedil;ip &uuml;reticileri bu &ouml;demeyi ihracat lisanslarını alabilmek i&ccedil;in kabul etti. Ancak, Trump y&ouml;netiminin bu geliri nasıl kullanacağı hen&uuml;z belli değil. ABD&rsquo;NİN STRATEJİK ADIMI ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ge&ccedil;en ay CNBC&rsquo;ye verdiği r&ouml;portajda, H20 &ccedil;ip satışlarının yeniden başlatılmasının &Ccedil;in ile nadir toprak elementleri m&uuml;zakerelerinin bir par&ccedil;ası olduğunu belirtti. Lutnick, &Ccedil;inli şirketlerin Amerikan teknolojisini kullanmasının ABD&rsquo;nin &ccedil;ıkarına olduğunu, ancak en ileri teknolojilerin ihracatının yasaklandığını vurguladı. Bir ABD&rsquo;li yetkili, H20 ve benzeri &ccedil;iplerin satışının ulusal g&uuml;venliği tehdit etmediğini ifade etti. &Ccedil;İN&rsquo;E SATIŞ TARTIŞILIYOR Center for New American Security&rsquo;den Geoff Gertz, bu d&uuml;zenlemeyi eleştirerek, &ldquo;H20 &ccedil;iplerinin &Ccedil;in&rsquo;e satışı ya ulusal g&uuml;venlik riski taşıyor, o zaman satılmamalı; ya da risk taşımıyorsa, neden ek bir &ouml;deme talep ediliyor?&rdquo; ifadelerini kullandı. Eski Ticaret Bakanlığı danışmanı Alasdair Phillips-Robins de bu adımı eleştiren isimler arasında yer aldı.