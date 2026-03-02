O anlar kamerada! İstanbul'da çocuk hırsızlar 20 gün içinde aynı mağazayı iki kez soydu

Gaziosmanpaşa’da 3 çocuk aynı mağazadan 1 ay içerisinde 2 kez hırsızlık yaptı. Mağazaya gece saatlerinde girerek kasadaki paraları çalan şüpheliler, bir süre sonra da mağazanın önündeki kıyafetleri çaldı. Yaşanan her iki hırsızlık olayı da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'daki habere göre ilk olay, 8 Şubat Pazar günü saat 02.00 sıralarında Şemsipaşa Mahallesi Küçükköy Caddesi'nde bulunan mağazada yaşandı. Mağazaya gelen 3 çocuktan biri kapı önünde gözcülük yaparken, diğer 2 şüpheli mağaza camını zorlayarak içeri girdi. İçeri giren şüphelilerden biri kasada bulunan paraları alırken, diğerinin ise ürünleri çaldığı görüldü.

ALARM ÇALINCA KAÇTILAR

Şüpheliler iş yeri alarmının çalmasıyla olay yerinden kaçtı.

20 GÜN SONRA İKİNCİ OLAY

İkinci hırsızlık olayı ise, 28 Şubat Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 5 şüpheliden 2’si, mağaza içindeki çalışanı oyaladığı sırada, diğer 3 şüpheli dışarıda asılı bulunan ürünleri montlarının arasına koyarak uzaklaştı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.