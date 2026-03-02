Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada! İstanbul'da çocuk hırsızlar 20 gün içinde aynı mağazayı iki kez soydu | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada! İstanbul'da çocuk hırsızlar 20 gün içinde aynı mağazayı iki kez soydu

        İstanbul'da 3 çocuk, aynı mağazadan 1 ay içinde iki kez hırsızlık yaptı. İlk olayda gece camı zorlayarak içeri giren şüpheliler kasadaki para ve ürünleri çalarken, ikinci olayda ise mağaza önündeki kıyafetleri alarak kaçtı. Her iki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 10:46
        Çocuk hırsızlar o mağazaya dadandı
        Gaziosmanpaşa’da 3 çocuk aynı mağazadan 1 ay içerisinde 2 kez hırsızlık yaptı. Mağazaya gece saatlerinde girerek kasadaki paraları çalan şüpheliler, bir süre sonra da mağazanın önündeki kıyafetleri çaldı. Yaşanan her iki hırsızlık olayı da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'daki habere göre ilk olay, 8 Şubat Pazar günü saat 02.00 sıralarında Şemsipaşa Mahallesi Küçükköy Caddesi'nde bulunan mağazada yaşandı. Mağazaya gelen 3 çocuktan biri kapı önünde gözcülük yaparken, diğer 2 şüpheli mağaza camını zorlayarak içeri girdi. İçeri giren şüphelilerden biri kasada bulunan paraları alırken, diğerinin ise ürünleri çaldığı görüldü.

        ALARM ÇALINCA KAÇTILAR

        Şüpheliler iş yeri alarmının çalmasıyla olay yerinden kaçtı.

        20 GÜN SONRA İKİNCİ OLAY

        İkinci hırsızlık olayı ise, 28 Şubat Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 5 şüpheliden 2’si, mağaza içindeki çalışanı oyaladığı sırada, diğer 3 şüpheli dışarıda asılı bulunan ürünleri montlarının arasına koyarak uzaklaştı.

        POLİS İNCELEME BAŞLATTI

        Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Yaşanan her iki hırsızlık olayı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        "PARA VE ÜRÜNLERİ ÇALDILAR"

        Mağaza sahibi Mustafa Doğanay, "Üç hafta önce içeriye 3 kişinin organize olarak geldiği bir durum yaşandı. Camı zorlayarak içeri girdiler. İçeri girdikten sonra kasadan biraz para ve birkaç ürün alıp kaçtılar. Öncelikle genç arkadaş olmaları bizi çok üzdü, çok üzücü bir durum. Bu durumun devamının yaşanmaması için polise başvurduk. Polis bu süreci takip altına aldı ama bizim tek isteğimiz bu sürecin tekrar gerçekleşememesiydi. Dün tekrar 5 kişinin organize olarak buraya gelip; yine üzücü tarafı bunların genç olması, 2 kişi içerdeki personeli oyalayıp 3 kişinin de kapıda bulunan ürünleri çalması oldu. Her iki vakanın da olayı gerçek gerçekleştiren18 yaşının altında oldukları çok belli. Zaten polislerin kısa sürede incelemede yaşlarının 18 yaşının altında olduğuydu. Bizi en çok üzen şey her iki olayda da çocukların 18 yaşının altında olmalarıydı" ifadelerini kullandı.

