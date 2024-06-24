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        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada... Lüks otomobille geldi! Sabunluk çaldı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada... Lüks otomobille geldi! Sabunluk çaldı!

        Amasya'nın Suluova ilçesinde, lüks otomobiliyle mahalleye gelen kişi, caminin tuvaletini girdikten sonra sabunluğu çaldı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 08:41 Güncelleme: 24.06.2024 - 08:41
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        O anlar kamerada... Lüks otomobille geldi! Görenler şoke oldu!
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        Amasya'da şoke eden olay, Suluova ilçesi Şeker Mahallesi’nde bulunan TOKİ Camii’nde meydana geldi.

        SABUNLUĞU BELİNE SOKUP KAPATTI

        DHA'da yer alan habere göre lüks otomobiliyle mahalleye gelen kişi, caminin tuvaletini girdi. Tuvalette ellerini yıkayan kişi, daha sonra da duvarda asılı olan sıvı sabunluğu beline sokup elbisesiyle kapattı.

        O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

        Ardından da dışarı çıkan şüpheli otomobiliyle bölgeden uzaklaştı. Cami ve çevresinin 24 saat kamerayla izlendiğinin belirtildiği levhayı da fark etmeyen şüphelinin o anlarını güvenlik kamerası kaydetti.

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        ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ SAPTANACAK

        Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma sürüyor.

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