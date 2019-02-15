Geçen ay çıkartılan torba kanunda havacılık sektöründe çalışan pilot ve hosteslerin ücretlerinin vergilendirilmesinde değişikliğe gidildi. Gelir Vergisi Kanunu’nun ücretlerde vergi istisnalarını düzenleyen 23’üncü maddesine pilot ve hosteslerin ücretlerinde vergi istisnasına ilişkin yeni bir hüküm eklendi. Sivil pilot ve hosteslere ödenen tazminat, gündelik, ikramiye ve zamların tamamına vergi istisnası öngören eski düzenleme değiştirildi.

SAFİ ÜCRETİN YÜZDE 70’İ VERGİDEN MUAF

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili hazırladığı tebliğ taslağında, vergi istisnasının nasıl uygulanacağına açıklık getirdi. Buna göre, söz konusu hükümle getirilen vergi istisnası, kamu kurumları hariç Türk Hava Kurumu veya kanuni ya da iş merkezi Türkiye’de bulunan şirketlerde uçuş maksadıyla görevlendirilen kişilere uygulanacak. Kamuda görev yapan pilot ve kabin memurlarına ilişkin mevcut uygulama aynen devam edecek.

Yeni düzenleme uyarınca, vergi istisnası, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlara ve uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına sağlanacak. Havacılık kuruluşlarının diğer personeli vergi istisnasından yararlanamayacak. Pilot ve kabin memurlarının aylık ücretlerinin gerçek safi değerinin yüzde 70’i, gelir vergisinden muaf olacak.

GERÇEK SAFİ ÜCRET NEDİR?

Brüt ücretten sosyal güvenlik işçi primi (yüzde 14),işsizlik sigortası işçi primi (yüzde 1),şahıs/hayat sigortası primi ve sendika aidatları ile engellilik indirimi düşüldükten sonra kalan miktar, “gerçek safi ücret” olarak kabul ediliyor. Vergi istisnası, gerçek safi ücretin yüzde 70’ine uygulanacak. Gerçek safi ücretin sadece kalan yüzde 30’u için vergi ödeyecekler.

Brüt ücret hesabına pilot ve kabin memurlarına ödenen aylık ücret, mesai, prim, ikramiye, gider karşılığı ve sair adlarla yapılan tüm ödemeler ve sağlanan menfaatler dahil edilecek. Böylece, hava yollarında çalışan pilot ve hosteslere yapılan ücret dışındaki diğer ödemelerin tamamına daha önce vergi istisnası uygulanırken, şimdi bu ödemeler ücretle birlikte değerlendirilecek ve toplam tutarın yüzde 70'i vergiden istisna tutulacak. Böylece pilot ve hosteslerin ücretlerinden daha fazla vergi kesilecek.

ŞUBAT AYI ÜCRETLERİNE UYGULANACAK

Düzenleme 1 Şubat 2019 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe girdi. Kapsamdaki pilot ve hostesler şubat ayı sonunda, daha fazla vergi ödemek zorunda kalacaklar. Bu uygulamadan yaklaşık 30 bin kişinin etkilenmesi bekleniyor. Değişiklik dolayısıyla yıllık 375 milyon liralık ilave vergi ödenmesi öngörülüyor.

ÜCRET NASIL VERGİLENDİRİLECEK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğ taslağında, uygulama örnekle anlatıldı. Buna göre, bekâr bir pilotun 40 bin lira olan brüt ücretinden önce sosyal güvenlik primi ve işsizlik sigortası primi ile varsa hayat sigortası primi düşülecek. Kalan tutar gelir vergisi matrahını oluşturacak. Bu şekilde hesaplanan 36 bin 121 liranın yüzde 70’i olan 25 bin 285 lirasından vergi alınmayacak. Kalan yüzde 30’u olan 10 bin 836 liralık ücret üzerinden bin 625 lira vergi hesaplanacak. Bundan 192 lira asgari geçim indirimi (AGİ) düşülecek ve net bin 433 lira vergi ödeyecek.