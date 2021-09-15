O Ses Türkiye ne zaman başlıyor 2021?

O Ses Türkiye'nin yeni sezonu için heyecan git gide yükseliyor. Merakla beklenen yarışmanını yeni sezonuyla ilgili Acun Ilıcalı önemli açıklamalarda bulundu...

O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİM?

Acun Ilıcalı TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına katıldı. Ilıcalı programda O Ses Türkiye'ye dair önemli açıklamalar yaptı.

Ebru Gündeş ile anlaştık diyen Ilıcalı, "O Ses eğlenceli olmak zorunda. Ebru Gündeş ile anlaştık. Çok mutluyuz. 4. jürinin kim olacağına yarın karar vereceğiz." dedi.

Ilıcalı devam eden konuşmasında Hadise'nin yerine gelecek ismi söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

"O Ses Türkiye jürisi eğlenceli olmak zorunda. Her futbolcudan teknik direktör olmayacağı gibi her şarkıcıdan da jüri üyesi olmuyor.

Ben bu zamana kadar iyi jüriler yaptığımızı düşünüyorum. Murat Boz'u da öyle keşfettik. Ben bu kadar eğlenceli biri olduğunu bilmiyordum.

Oğuzhan ile yarın görüşeceğiz. O bizim ailemizden biri... Oğuzhan sağ olsun 'Abi sen nasıl dersen öyle olsun' diyen biri... Beyaz da olacak diye düşünüyoruz. Bunlar bizim kafamızdaki isimler."

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN?

O Ses Türkiye yeni sezon yayın tarihi henüz belli olmadı. Kasım ayında yeni sezonun başlayacağı düşünülürken detaylı bilgi henüz gelmedi.