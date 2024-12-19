O SES TÜRKİYE 2025 YILBAŞI ÖZEL JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel çekimlerinden paylaşılan görüntüye göre bu senenin jürileri Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Ezgi Mola oldu.

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında oyuncular ağırlıkta olmak üzere birçok ünlü isim katılacak. Bazı isimler çift olarak sahne alacak bazı isimler de dans gösterisi sergileyecek. Henüz O Ses Türkiye yılbaşı konukları belli olmadı.