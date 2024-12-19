O Ses Türkiye Yılbaşı Özel jüri üyeleri kim? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı konukları ve jürileri belli oldu mu?
O Ses Türkiye yılbaşı özel jüri üyeleri belli oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı konukları sahnesinde ağırlayacak. O Ses Türkiye Yılbaşı 2025 jürisinde ünlü isimler yer aldı. Yarışmacıların sergilenen performansları jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yarışmanın sunucu koltuğunda Acun Ilıcalı oturacak. İşte, O Ses Türkiye yılbaşı 2025 özel konukları ve yarışmacıları ile ilgili bilgiler…
O Ses Türkiye Yılbaşı jürileri açıklandı. O Ses Türkiye 2025 yılbaşı özel programı yarışmacıları ve jürileri yeni yıla sayılı günler kala araştırılmaya başladı. Birbirinden ünlü konuklar, şarkı ve dans performansları ile TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jürileri kimler? İşte, o ünlü isimler…
O SES TÜRKİYE 2025 YILBAŞI ÖZEL JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel çekimlerinden paylaşılan görüntüye göre bu senenin jürileri Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Ezgi Mola oldu.
O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında oyuncular ağırlıkta olmak üzere birçok ünlü isim katılacak. Bazı isimler çift olarak sahne alacak bazı isimler de dans gösterisi sergileyecek. Henüz O Ses Türkiye yılbaşı konukları belli olmadı.