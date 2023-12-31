O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Milli Voleybolcu Aslı Kalaç kimdir, kaç yaşında ve kariyeri?
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olan Aslı Kalaç, hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Milli Voleybolcu Aslı Kalaç kaç yaşında, nereli ve kariyer hayatı nasıl?
ASLI KALAÇ KİMDİR?
13 Aralık 1995, İstanbul doğumlu olan Aslı Kalaç, Fenerbahçe ve Türkiye A millî takımının voleybolcusudur. Orta oyuncu pozisyonunda görev almaktadır. 2005 yılında voleybol kariyerine başladı. Voleybol kariyerine 1. Lig takımlarından olan Yeşilyurt'ta başlamış olan Aslı Kalaç, ardından Galatasaray'a transfer oldu ve 7 yılını Galatasaray'da geçirmesi sonrasında Türk Hava Yolları ile anlaştı. Türk Hava Yolları kulübü ile geçen 2 sezonun ardından 2022-2023 sezonu öncesinde Fenerbahçe ile anlaştı.
1,83 metre boyunda olan Kalaç'ın smaç yüksekliği de 296 cm'dir.
ASLI KALAÇ NEREDE FORMA GİYDİ?
Altyapı
2006-2009 Yeşilyurt
2009-2011 TVF Spor Lisesi
Profesyonel
2011-2013 Yeşilyurt
2013-2020 Galatasaray
2020-2022 Türk Hava Yolları
2022- Fenerbahçe Opet