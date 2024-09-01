Oasis hayranları bilet almak için hücum etti, site çöktü
15 yıl sonra yeniden bir araya gelen ünlü rock grubu Oasis'in konser biletleri için binlerce kişi aynı anda hücum edince bilet satış sitesi çöktü
1990'lı yıllara damga vuran İngiliz rock grubu Oasis, yeniden bir araya geliyor. Hayranları, 15 yıl sonra yeniden konser vereceğini açıklayan grubun biletleri için yarışa girdi.
Bilet almaya çalışan binlerce kişinin hücum etmesi sonucu bilet satış sitesi çöktü. Merakla beklenen konser biletlerini satan site, binlerce hayranın talebi nedeniyle sürekli çökmeler bildirdi.
Liam Gallagher ve Noel Gallagher kardeşlerin kurduğu Oasis, ilk olarak Londra'nın ikonik Wembley Stadyumu'nda dört konser verecek, ardından büyük İngiltere turnesine çıkacak.
Bilet satış sitesinin çökmesiyle bilete ulaşamayan Oasis hayranları sosyal medyada öfkeli mesajlar paylaşırken, bilet almayı başaranlar ise sevinçlerini dile getirdi.
HAYRANLARA MÜJDELİ HABER
15 yıllık bir küslükten sonra bir araya gelen rock grubunun turne biletleri hızla tükenince yeni konserler gündeme geldi.
Bilet bulamayan birçok hayranı hayal kırıklığına uğradığını dile getirince, Gallagher kardeşler, hayranlarını mutlu etmek için 17 konserlik turnelerine yeni konserler eklemeye karar verdi.
KÜSLÜK BİTTİ
1991'de İngiltere'nin Manchester kentinde kurulan Oasis, ilk albümü 'Definitely Maybe' ile büyük bir çıkış yakalamıştı. İkinci albümü 'What's the Story? Morning Glory'de yer alan 'Wonderwall' şarkısı başta olmak üzere dünya çapında hit olan pek şarkısı gruba büyük bir şöhret kazandırmıştı.
Yıllarca gerilimli bir ilişkileri olan Gallagher kardeşler, en son konserlerini 2009'da vermiş ve yollarını ayırmıştı.
Tekrar bir araya gelen Liam ve Noel kardeşlerin yeni turnelerinden 400 milyon sterlin kazanacağı tahmin ediliyor.