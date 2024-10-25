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        Haberler Magazin Obsesif Kompulsif bozukluğun mizahi yüzü

        Obsesif Kompulsif bozukluğun mizahi yüzü

        Her biri farklı takıntılarla boğuşan karakterlerin yaşadıklarını mizahi bir dille beyazperdeye yansıtacak olan 'Takıntılar'ın tanıtım filmi yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 13:56 Güncelleme: 25.10.2024 - 13:56
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        Tanıtım filmi yayınlandı
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        'Takıntılar' adlı sinema filminin tanıtım filmi yayınlandı. Gösterime, 15 Kasım’da girecek olan film; her biri farklı takıntılarla boğuşan karakterlerin hayatına odaklanırken, bu absürt durumların ortaya çıkardığı komik anları ustaca işliyor ve sinemaseverlere mizah dolu anlar sunmayı hedefliyor.

        Zafer Algöz, Seda Bakan, Ecem Erkek, Sarp Akkaya, Bora Akkaş, Çiçek Dilligil ve Özge Özberk’in başrolünde yer aldığı 'Takıntılar', Sky Films, ONK Content ve Birleşik Heyecanlar ortak yapımı olarak Fransız yazar Laurent Baffie’nin 'Toc Toc' adlı tiyatro oyunundan Ferhat Ergün tarafından uyarlandı.

        Yunus Nihat Özcan'ın yönettiği 'Takıntılar'ın yapımcıları; Emre Oskay, Mehmet N. Karaca ve Levent Güneri.

        'Takıntılar'ın konusu şöyle;

        Obsesif kompulsif bozukluklarından ötürü içlerine kapanmış altı kişi, dünyaca ünlü psikiyatr Orhan Kerim Baykal’dan tam bir yıl öncesinden randevu alırlar. Hepsinin beklentileri yüksektir, tedavileri konusunda çok umutludurlar. Çizgilere basamayan, simetri ve düzen takıntılı Efe; hayatında her şeyi defalarca kontrol etmekten kendini alamayan ve batıl inançlardan kaynaklı sayısız takıntısı olan Kumru; adeta nefes alan bir hesap makinesi gibi yaşayan, hesap yapmadan bir saniye bile duramayan Birol; tahammülleri zorlayacak kadar temizlik takıntısı olan Işıl; ağzından çıkan her sözü tekrarlama takıntılı Defne ve özünde bir İstanbul beyefendisi olan ama yakalandığı Tourette sendromu yüzünden tiklerine hakim olamayan ve durmadan küfreden Hikmet ….

        Her nedense bu altı kişinin randevuları çakışmıştır. Efsane doktor ise ortalarda yoktur. Birbirini tanımayan her biri farklı takıntılardan mustarip 6 kişi terapi merkezinde doktoru beklemeye başlar.

        Obsesif kompulsif bozukluk... takıntılı düşüncelerin günlük hayatı, hatta yaşamsal aktiviteleri etkileyecek düzeye gelmesi sonucu ortaya çıkan ruhsal bir hastalıktır.

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        #takıntılar
        #Takıntılar film
        #Zafer Algöz
        #Seda Bakan
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