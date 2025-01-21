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        Haberler Bilgi Ekonomi Ocak 2025 halka arz takvimi: Bu ay hangi firmalar halka arz oluyor, halka arz sonuçları açıklandı mı?

        Ocak 2025 halka arz takviminde son durum nedir?

        Ocak halka arz takvimi işlemeye devam ediyor. Toplamda dört firma halka arz olmayı bekliyor. Akfen İnşaat'ın halka arz sonuçları açıklanırken, Mopaş Marketçilik talep topluyor. Kalan iki şirket olan Dünya Varlık Yönetim ve Destek Faktoring ise önümüzdeki günlerde talep toplayacak. İşte, tüm detaylarıyla halka arz takviminde yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 10:22 Güncelleme: 21.01.2025 - 10:22
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        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ocak 2025 halka arz sürecine ilişkin önemli kararlarını duyurdu. Bu kapsamda, Mopaş Marketçilik, Destek Finans Faktoring ve Dünya Varlık Yönetim halka arz oluyor. Öte yandan, Akfen İnşaat'ın lot dağıtımı tamamlandı. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arzlar, piyasalarda hareketlilik yaratıyor. İşte, Ocak 2025 halka arz takvimine dair tüm detaylar ve merak edilenler...

        2

        MOPAŞ MARKETÇİLİK 23 OCAK'A KADAR TALEP TOPLAYACAK

        Mopaş Marketçilik Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. 2 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firma yatırımcılara 57 milyon 330 bin lot dağıtmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre; firma, kazanacağı fonun yüzde 40-45'ini yeni mağaza yatırımları için kullanılacak.

        MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        DESTEK FİNANS FAKTORING HALKA ARZ OLUYOR

        Destek Finans Faktoring A.Ş. halka arz oluyor. 'DSTKF' kodu ile borsada işlem görecek firmanın halka arzında 80 milyon 333 bin 333 lot dağıtılacak. Yüzde 25 halka açıklık ile yatırımcıların radarına giren şirketin hisse fiyatı 46,98 TL olarak belirlendi.

        DESTEK FİNANS FAKTORING HALKA ARZ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        DÜNYA VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ OLUYOR

        Dünya Varlık Yönetim A.Ş. halka arz oluyor. 65 milyon 200 bin lot dağıtacak firma 'DNYVA' kodu ile borsada işlem görecek. Firma 22-23-24 Ocak'ta talep toplayacak.

        DÜNYA VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        AKFEN İNŞAAT HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Firma toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot dağıttı. Kişi başına 3289 TL değerinde 85 lot düştü. Toplamda halka arza 260 bin 628 kişi katıldı.

        AKFEN İNŞAAT HALKA ARZ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        GÜLERMAK AĞIR SANAYİ HALKA ARZ OLDU

        Firma, 17 Ocak 2025 itibarıyla borsada işlem görmeye başladı. Firma toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıttı. Kişi başına 3375 TL değerinde 27 lot düştü. Firmanın halka arzına toplamda 595 bin 287 kişi katıldı.

        GÜLERMAK AĞIR SANAYİ HALKA ARZ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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