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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Octet Türkiye, yeni ödeme platformunu devreye aldı - İş-Yaşam Haberleri

        Octet Türkiye, yeni ödeme platformunu devreye aldı

        Octet Türkiye, geliştirdiği Octet Payment Orchestration platformunu devreye alarak ödeme süreçlerinde hız, güvenlik ve esneklik sağlamayı hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 18:56 Güncelleme: 23.05.2025 - 18:56
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        Yeni ödeme platformunu devreye aldı
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        Octet Türkiye, uzun süredir kullandığı Payment Orchestration sistemini geliştirerek, tüm POS müşterilerine sunduğu ödeme hizmetini kendi geliştirdiği Octet Payment Orchestration platformuna entegre etti. Bu hamleyle Octet Türkiye, daha güçlü ve esnek bir ödeme sistemine geçiş yaparak operasyonel süreçlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

        Şirketten yapılan açıklamada, işletmelerin Payment Orchestration sayesinde sistemden geçen başarılı işlem oranında yüzde 25 artış sağladığı belirtildi. Sistemin çoklu ödeme sağlayıcılarını tek bir platformda birleştirdiği kaydedildi.

        Octet Türkiye CPO’su Zeynep Bulut, sistemle ilgili, “Octet Payment Orchestration, yıllardır titizlikle geliştirdiğimiz POS ödeme geçidi altyapısının en ileri noktası. Bu platformu daha hızlı, esnek ve güvenli hale getirerek ödeme süreçlerini yeniden tanımladık" dedi.

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