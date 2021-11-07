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Odeabank, 2021’in üçüncü çeyreğinde de hız kesmeden büyümesini devam ettirdi. Odeabank, iç ve dış piyasalardaki belirsizliğe karşın Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlamayı sürdürürken aktiflerini 43.7 milyar TL’ye taşıdı ve 2021 yılının üçüncü çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 103 milyon TL seviyesinde olan net kârını da yüzde 37 artırarak 141 milyon TL seviyesine yükseltti. Odeabank’ın brüt kredileri 23.6 milyar TL, gayrinakdi kredileri ise 7.5 milyar TL hacme ulaştı. Böylece reel sektöre sağlanan kaynak 31 milyar TL oldu. Odeabank’ın mevduatları 30.4 milyar TL seviyesine yükselirken; sermaye yeterlilik oranı ise % 19.7 ile sektör ortalamasının üzerinde seyretmeye devam etti. Müşterilere sunulan çeşitli yatırım fonları seçenekleri ile üçüncü çeyrek sonunda bankanın fon hacmi 3 milyar TL’ye ulaşırken, vadesiz mevduatın toplam müşteri mevduatı içindeki payı % 20.3 seviyesine yükseldi. Mevduat dışı yönetilen varlık rakamı ise 4 milyar TL seviyesine ulaştı.

'KARLI VE İSTİKRARLI BÜYÜME'

Bankanın dokuz aylık finansal performansını değerlendiren Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, Odeabank‘ın yaşanan zorluklara rağmen büyümeyi devam ettirdiklerini vurguladı: “Hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki ekonomik belirsizliklere rağmen ana performans göstergelerimizde elde ettiğimiz büyüme bizi mutlu ediyor. Özellikle mevduat ve kredilerde sürdürülebilir bir büyüme performansı ortaya koymamız, ekonomimize sağladığımız katkıyı göstermesi bakımından dikkat çekici. Zorlu finansal koşullarda müşterilerimize daha fazla destek olabilmek için bu dönemde kazanımlarımızı korumak ve kârlılık göstergelerimizi iyileştirmek amacıyla etkin risk yönetimi duruşumuzu koruduk. Odeabank olarak bireysel bankacılık tarafında tasarruf, yatırım ve mevduat alanlarına odaklanıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre, kişiye özel varlık yönetimi yapıyoruz. Ticari bankacılık tarafında ise ihracat odaklı yatırım ve üretimi amaçlayan kredilere odaklanmaya, dış ticaret ve nakit yönetimi alanlarına öncelik vermeye devam edeceğiz. Bu hedefimize ulaşmak amacıyla 2020’nin mart ayından itibaren dijital platformda gerçekleştirdiğimiz Dış Ticaret Buluşmaları ile ihracatçılarımızla tecrübelerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri, son teknoloji ile harmanlayıp, paydaşlarımızı da arttırarak ürün ve hizmetlerimizi yaratıcı bir formatta sunuyoruz. Fiziksel ve dijital deneyimlerimizi harmanlayarak, dijital bankacılık anlayışı ile müşterilerimize en doğru yoldan, yeni nesil bir hizmet sunarak ‘görünenden fazlası’ bir banka olma iddiamızı sürdürmeyi amaçlıyoruz. Sunduğumuz ürün çeşitliliği ile Türkiye’nin ve bölgenin en iyi tasarruf ve yatırım ürünleri bankası olmayı hedefliyoruz. Yılın kalan döneminde de müşterilerimize desteğimizi artırmak ve performans göstergelerimizi daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.”

'DENGELİ YIL OLACAK'

Mert Öncü, Türk bankacılık sektöründeki gelişmeler hakkında da şunları söyledi: “Bankacılık sektörü de diğer sektörler gibi pandeminin başladığı 2020 yılında ve bu yılın ilk yarısında zorluklar yaşadı. Ancak bankacılık sektörü bu olağanüstü durumu başarıyla yönetti. Türkiye ekonomisinin dinamizmi de bu dönemin başarıyla yönetilmesinde etkili oldu. Bankacılık sektörünün öz kaynağı güçlü, bilançosu da sağlıklı bir yapıda. Bu sayede ekonomimize finansman desteği verebiliyoruz 2021 yılı için toplam aktif kredi büyümesinin yüzde 15-17 bandında, müşteri mevduatları büyümesinin ise yüzde 26-28 bandında gerçekleşeceğini düşünüyoruz.” Odeabank’ın finansal başarılarının yanı sıra toplumsal gelişime katkı sağlayacak projeleri ile de fark yaratmaya devam ettiklerine dikkat çeken Öncü; “Toplumsal sorunların çözümüne de görünenin ötesinde bir yaklaşım sergiliyoruz. Finansal başarılarımızın yanı sıra farklı sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız çeşitli sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da topluma fayda sağlayan işler yapıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. BM’nin Kadınların Güçlendirilmesi Prensiplerini imzalayan kuruluş olarak cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek için başlattığımız Eşit Masallar sosyal sorumluluk projemizle 400 bin çocuğa ulaştık” dedi.