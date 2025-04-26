ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt OtoSpor'a konuk oldu Otomotiv sektörü ve motorsporlarını buluşturan 'OtoSpor', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız'ın sunumuyla gerçekleşen programın yeni bölümünde, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt konuk oldu. OtoSpor, her hafta Salı saat 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor...

Habertürk Giriş: 26.04.2025 - 17:03 Güncelleme: 26.04.2025 - 17:03 facebook

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