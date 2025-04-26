ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt OtoSpor'a konuk oldu
Otomotiv sektörü ve motorsporlarını buluşturan 'OtoSpor', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız'ın sunumuyla gerçekleşen programın yeni bölümünde, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt konuk oldu. OtoSpor, her hafta Salı saat 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor...
HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.
Programın bu haftaki bölümünde Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Ali Haydar Bozkurt, otomotiv sektöründeki güncel gelişmeleri ve ikinci el araç pazarındaki son durumu değerlendirdi.
HT Spor'dan Gizem Direk ise, motorsporlarının zirvesi olarak kabul edilen Formula 1'deki en son gelişmeleri aktardı.
Programın test köşesinde ise bu hafta Alman otomobil üreticisi Opel'in yüzde 100 elektrikli SUV modeli Grandland yer aldı.