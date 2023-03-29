AA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bugün resmi açılışı gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) İstanbul Merkezi'ne ilişkin, "Merkezin bilgi birikimine katkı sağlayacağına, akademi, AR-GE ve yatırımcı çevreler arasındaki iş birliğini artıracağına ve böylece bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimine ivme kazandıracağına inancımız tam." dedi.

OECD'nin İstiklal Caddesi'nde yer alan Odakule'deki İstanbul merkezinin resmi açılış töreninde konuşan Bakan Muş, OECD İstanbul Merkezi'nin Türkiye ile OECD arasındaki verimli iş birliğinin önemli bir sonucu olduğunu söyledi.

OECD'nin geniş bir coğrafyaya ulaşmak için bölge merkezi olarak İstanbul'u seçtiğine değinen Muş, halihazırda önemli bir bölgesel forum olarak ortaya çıkmaya başlayan OECD'nin İstanbul merkezinin çalışmalarının, OECD, Türkiye ve bölge arasındaki bağları daha da güçlendireceğini vurguladı.

Merkezin ayrıca, Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya'da yer alan OECD dışı ülkeler de dahil olmak üzere geniş bir bölgenin yararı için çalışacağını belirten Muş, "Merkez, OECD'nin politikasını, tavsiyelerini, standartlarını, yöntemlerini bu bölgelere yayarak küresel erişimini artırıyor." diye konuştu.

BÖLGENİN EKONOMİK, SOSYAL VE ÇEVRESEL GELİŞİMİNE İVME KAZANDIRACAK

Bakan Muş, merkezin, bilgi birikimine katkı sağlayacağına, akademi, AR-GE ve yatırımcı çevreleri arasındaki iş birliğini artıracağına ve böylece bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimine ivme kazandıracağına inancının tam olduğunu söyledi.

Bakan Muş, salgının neden olduğu küresel ekonomik çıkmazın bir sonucu olarak geniş Akdeniz bölgesindeki ekonomik atmosferin yıllar içinde bozulduğunu kaydederek, bu durumun da ekonomilerin küçülmesine, istihdam sorunlarına, kritik ticaret yollarının ve tedarik zincirlerinin aksamasına neden olduğunu anlattı.

Son dönemdeki iyileşme belirtilerine rağmen, dünya ekonomisinin gelecek iki yıldaki toparlanmasının orta seviyede olmasının beklendiğini aktaran Muş, "Öte yandan, iklim değişikliği hem bölgesel hem de küresel olarak bir diğer acil sorun. OECD'nin İstanbul merkezi iklim değişikliği, iş ortamı, bağlantı ve altyapı gibi öncelikli politika alanlarının, bölgede sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmanın teşvik edilmesine yardımcı olmak açısından son derece önemli." açıklamasında bulundu.

"MERKEZİN ÇALIŞMALARINA DESTEK VE KATKIDA BULUNMAYA HAZIRIZ"

Bakan Muş, Türkiye'nin, merkezin çalışmalarına tüm kurumlarıyla destek vermeye ve katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirterek, merkezin paydaşları arasındaki sinerjinin, merkezin işini kolaylaştıracağına ve etkinliğini artıracağına inandığını ifade etti.

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann da Türkiye'nin 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmak gibi bölgedeki insani krizler konusunda büyük bir cömertlik gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin yakın zamanda yenilenen Tahıl Koridoru Anlaşmasına sunduğu katkılara işaret eden Cormann, Ukrayna'dan bugüne kadar 25 milyon tonun üzerinde tahıl ve diğer gıdaların ihraç edilmesini sağlayan ve dünya çapında milyonlarca insanın gıda ve temel gıdaya erişimini temin eden anlaşmada "inanılmaz derecede etkili kolaylaştırıcı" konumunda olduğunu vurguladı.

Cormann, iki kıta arasında köprü olan; Avrupa, Asya ve Afrika'yı birbirine bağlayan İstanbul'un küresel iş birliği ve diyaloğa katkıda bulunma konusunda benzersiz bir fırsat sunduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü.

"OECD'NİN İSTANBUL MERKEZİ BİR ÇOK ALANDA SİYASİ DESTEK SAĞLAYACAKTIR"

"OECD'nin kurucu bir üyesi olarak Türkiye, özellikle Güneydoğu Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine yönelik araçlarımızın ve en iyi politika uygulamalarımızın güçlü bir savunucusu olmuştur. OECD'nin İstanbul Merkezi, vergi idaresi, iflas ve iflas yasaları, küresel tedarik zincirlerinin entegrasyonu, ulaşım bağlantısı ve altyapı geliştirme dahil olmak üzere birçok alanda siyasi destek sağlayacaktır. Merkez özellikle Güneydoğu Avrupa, Avrasya ve Orta Doğu Kuzey Afrika bölgesindeki özgün programları birbirine bağlayacak ve bu bölgeler arasında politika iş birliğini ve diyaloğu teşvik edecek."

Mathias Cormann, OECD'nin İstanbul merkezinin faaliyete geçmesinden bu yana bir yıldan kısa sürede teşkilatın sosyal yardım çabalarına önemli katkılarda bulunduğunu ve 8 büyük etkinliğe ev sahipliği yaparak dünyanın dört bir yanından katılımcıyı ağırladığını anlattı.

Cormann, "Ayrıca merkez bu yıl Asya'da sürdürülebilir enerji, ulaşım ve endüstriye geçiş için politika yapıcılara eğitim ve gelişim sağlayan sürdürülebilir bir altyapı programına da ev sahipliği yapacak." diye konuştu.

Türkiye'nin OECD'ye ve küresel misyonlarına katkı sağlayan uzun bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Cormann, "Bugün resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz bu merkez karşılıklı öğrenmeyi sağlayan ve kapasite geliştirme çabalarını geliştiren önemli bir merkez olacaktır." yorumunda bulundu.

Konuşmaların ardından OECD İstanbul Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildi.

Açılış töreninde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'in yanı sıra yerli ve yabancı çok sayıda konuk yer aldı.