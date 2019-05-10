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ÖGG 81. dönem sınav sonuçları bugün açıklanıyor! ÖGG 2019 sınav sonuçları sorgulama sayfası

ÖGG sınav sonuçları, 81. dönem sınavlarına giren adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Özel Güvenlik Görevlisi yani ÖGG olarak çalışmak isteyen adaylar ÖGG sınavlarında başarılı olmak zorunda. Peki ÖGG 81. dönem sınav sonuçları saat kaçta, nerede açıklanacak?

ÖGG

ÖGG 81. dönem sınav sonuçları için nefesler tutuldu. 15 Mart'ta eğitimi tamamlanan 81. dönem özel güvenlik ve 57. yenileme eğitimi sınavı 21 Nisan günü adayların katılımıyla gerçekleşmişti. ÖGG sınav sonuçları sorgulama sayfası ve detaylar haberimizde.

ÖGG 81. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖGG 81. dönem sınav sonuçlarının bugün erişime açılacağı duyuruldu. Ancak sınav sonuçlarının açıklanacağı saate dair bir bilgi paylaşılmadı. ÖGG sınav sonuçları aşağıdaki bağlantı üzerinden açıklanacak.

ÖGG SINAV SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

ÖGG SINAVINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden de ilan edilecektir.

Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

ÖGG 81. DÖNEM SINAV SORU VE CEVAPLARI

Özel Güvenlik Görevlisi olmak için ÖGG 81. dönem sınavına giren adaylar sınav soru ve cevapları kitapçığına aşağıda bulunan linklere tıklayarak ulaşabiliyor. Adaylar böylece cevaplarını kontrol edebilecek.

ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 57. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 57. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!.

 

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