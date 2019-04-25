Özel Güvenlik sınav soru ve cevapları yayımlandı. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 81. dönem sınavı 21 Nisan'da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınav sonuçları büyük bir heyecanla beklenirken bugün Özel Güvenlik Daire Başkanlığı resmi internet sayfasında ÖGG 81. dönem sınav soru ve cevapları yayınlandı.

ÖGG 81. DÖNEM SINAV SORU VE CEVAPLARI 2019

Özel Güvenlik Görevlisi olmak için ÖGG 81. dönem sınavına giren vatandaşlar sınav soru ve cevapları kitapçığına aşağıda bulunan linklere tıklayarak ulaşabilecek.

ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 57. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 57. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Özel Güvenlik Görevlisi 81. Temel Eğitim ve 57. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçları 10 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlara Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

ÖGG SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden de ilan edilecektir.

Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

.