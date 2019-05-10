ÖGG 81. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 15 Mart'ta eğitimi tamamlanan 81. dönem özel güvenlik ve 57. yenileme eğitimi sınavı 21 Nisan günü adayların katılımıyla gerçekleşmişti. Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Görevlisi Daire Başkanlığı tarafından bugün yapılan duyuru ile ÖGG sınav sonuçları adayların erişimine açıldı. ÖGG sınav sonuçları sorgulama sayfası ve detaylar haberimizde.

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI (ÖZEL GÜVENLİK 81. DÖNEM)

ÖGG 81. dönem sınav sonuçları bugün açıklandı. Adaylar aşağıdaki bağlantıya tıklayarak sınav sonuçları sorgulama ekranına erişebilir. Sınav sonuçları sorgulama ekranında TC kimlik numarasını ve güvenlik kodunu giren adaylar, sınav sonuçlarına erişebilir.

ÖGG SINAV SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

ÖGG SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden de ilan edilecektir.

Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

TÜRKİYE'DE ÖZEL GÜVENLİK

Türkiye'de 514 şirket, 324 okulda özel güvenlik hizmeti için eğitim vermektedir. Sektörde 200 bin kişi çalışmaktadır.

Özel güvenlik şirketleri ve teşkilatlar 2495 (eski) ve 5188 (yeni) sayılı kanuna göre kurulmuşlardır. Güvenlik şirketleri, güvenlik ve teknoloji hizmeti vermektedir . İsteyen kişilere gerekli mercilerden alınan izinler doğrultusunda koruma hizmeti sunmaktadırlar.

Bu yapılanmadan farklı olarak body-guardlar, özel dedektiflik ve diğer özel hizmetlerde bulunmaktadır.

Özel güvenlik görevlileri ve şirketleri çeşitli meslek dernekleri ve birlikleri kurmuşlardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Tüm Özel Güvenlik Dernekleri Federasyonu (TOGF)

Özel Güvenlik Federasyonu

Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD)

Akdeniz Özel Güvenlik Hizmetleri Derneği (AGEHİD)

Özel Güvenlik Şirketleri Dayanışma Derneği (ÖGSİAD)

Özel Güvenlik Hizmetleri Derneği (ÖGHİD)

Teknik ve Üst Düzey Mesleki Güvenlik Eğitimcileri Derneği (TÜMGED)