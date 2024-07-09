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        Haberler Bilgi Gündem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi sınav sonuç tarihi

        ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi sınavına dair soru ve cevaplar geçtiğimiz günlerde adayların erişimine açılmıştı. Cevap anahtarının yayımlanması sonrasında gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 109. dönem ÖGG sınavının sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 00:27 Güncelleme: 09.07.2024 - 00:32
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        ÖGG sınav sonuçları için coşkulu bekleyiş devam ediyor. 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sınavı soru ve cevap anahtarının yayımlanması ile "109. Dönem Özel Güvenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündeme geldi. İşte Özel Güvenlik sınav sonuçları...

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        ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Kılavuzda yer alan bilgiler şu şekilde;

        12.07.2024 - Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

        19.07.2024 - Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

        22-24.07.2024 - Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

        25.07.2024 - Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

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        ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

        Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler.

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        Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.

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