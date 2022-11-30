Gün içerisinde Allah’ı hatırlamanın ve dua etmenin en güzel yolarından biri namazdır. Namaz imandan sonra en faziletli amel sayılan (Müslim, “Îmân”, 137-140) ve kelime-i şehâdetten sonra İslâm’ın en önemli rüknü olan namaz en güzel dua etme şeklidir. Toplamda 5 vakit olarak eda edilmesi gereken namaz Müslümanlara farz kılınmıştır. Doğru ve eksiksiz ibadet etmek isteyenlerin en çok araştırdığı konular arasında Öğle namazı kılınışı, okunacak dualar ve sureler gelir. Öğle namazı nasıl kılınır? Öğle namazı kaç rekat ve hangi dualar okunur? İşte öğle namazı kılınışı, tesbihatı okunacak dualar ve sureler…
ÖĞLE NAMAZI KAÇ REKAT?
4 rekatı sünnet, 4 rekatı farz ve son 2 rekatı ise son sünnet şeklinde kılınan öğle namazı toplamda 10 rekattır. Öğle namazı 5 vakit namaz içerisinde ikinci olarak kılınır. Öğlen namaz vaktinin girmesi ile ikindi namazı arasındaki vakitte kılınabilir. İkindi namazı gelinceye kadar öğlen namazı kılınabilir.
ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR?
'Öğle namazı nasıl kılınır?' sorusu en çok sorulan sorular arasında yer alır. Öğle namazı kılınışı kadın ve erkek için aynıdır. Namaz kılmaya yeni başlayanlar ve öğle namazını doğru kıldığından emin olmak isteyenler adım adım öğle namazı kılınışına aşağıdan ulaşabilir.
Öğle Namazı 4 Rekat Sünneti Kılınışı
1. Rekat
- "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.
- İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.
- Sübhaneke duası okunur.
- "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir
- Fatiha suresi okunur
- Zamm-ı sure okunur
- "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
- Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir"
- Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.
2. Rekat
- "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.
- Fatiha suresi okunur.
- Zamm-ı sure okunur.
- "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
- Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."
- Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
- "Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir.
- Ettehıyyatü okunur.
- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.
3. Rekat
- "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.
- Fatiha suresi okunur.
- Zamm-ı sure okunur.
- Kur'an'dan bir sure okunur.
- "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,
- "Allahü Ekber" "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.
4. Rekat
- "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.
- Fatiha suresi okunur,
- Zamm-ı sure okunur.
- "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
- Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye
- gidilir
- Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,
- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur.
- "Allahümme Salli ve Barik" okunur.
- Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.
Öğle Namazı 4 Rekat Farzı Kılınışı
1. Rekat
- "Niyet ettim Allah rızası için Öğle namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir.
- "Allahu Ekber" diyerek Tekbir alınır ve namaza başlanır.
- Subhaneke okunur.
- Euzü-besmele çekilir.
- Fatiha suresi okunur.
- Zamm-ı sure okunur.
- "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
- Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir
- Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
2. Rekat
- Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
- Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.
- Fatiha Suresi okunur.
- Zamm-ı sure okunur.
- "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
- Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir
- Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir.
- Oturarak Ettahiyyatu okunur.
3. Rekat
- Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
- Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.
- Fatiha Suresi okunur.
- "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
- Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir
- Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
4. Rekat
- Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
- Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.
- Fatiha Suresi okunur.
- "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
- Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir
- Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur
- Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.
- “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam verilir.
Öğle Namazı 2 Rekat Son Sünneti Kılınışı
1. Rekat
- "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.
- İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve
- "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.
- "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir
- Fatiha Suresi okunur.
- Zamm-ı sure okunur.
- "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
- Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir
- Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
2. Rekat
- Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
- "Bismillahir rahmanir rahim" denilerek besmele çekilir.
- Fatiha Suresi okunur.
- Zamm-ı sure okunur.
- "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
- Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir
- Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
- "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur
- Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.
- "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.
ÖĞLE NAMAZINDA OKUNAN SURELER VE DUALAR
Sübhaneke Duası
- Sübhânekellâhümme
- ve bi hamdik
- ve tebârakesmük
- ve teâlâ ceddük
- ve lâ ilâhe ğayrük.
Fatiha Suresi
- Elhamdulillâhi rabbil'alemin
- Errahmânir'rahim
- Mâliki yevmiddin
- İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în
- İhdinessirâtal mustakîm
- Sirâtallezine en'amte aleyhim
- Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn
İhlas Suresi
- Kul hüvellâhü ehad
- Allâhüssamed
- Lem yelid ve lem yûled
- Ve lem yekün lehû küfüven ehad
Nas Suresi
- Kul e'ûzü birabbinnâs
- Melikinnâs
- İlâhinnâs
- Min şerrilvesvâsilhannâs
- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
- Minelcinneti vennâs
Felak Suresi
- Kul e'ûzü birabbil felak
- Min şerri mâ halak
- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
- Ve min şerri hâsidin izâ hased
Ettehiyyatü Duası
- Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.
- Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü
- ve rahmetullâhi ve berakâtüh,
- Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.
- Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh
- ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.
Allâhumme Salli Duası
- Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.
Allâhumme Barik Duası
- Allâhumme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd
Rabbenâ âtina Duası
- Rabbenâ âtina fid'dunyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr.
Rabbenâğfirlî Duası
- Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mu'minine yevme yekûmu'l hisâb.
Fil Suresi
- E lem tera keyfe feale rabbüke bi ashabil fıl
- E lem yec'al keydehüm fı tadlıl
- Ve ersele aleyhim tayran ebabıl
- Termıhim bi hıcaratin min siccıl
- Fecealehüm keasfin me'kul
Kureyş Suresi
- Li îlâfi kurayş.
- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf.
- Felya’budû Rabbe hâzelbeyt.
- Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.
Maun Suresi
- Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
- Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn.
- Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm.
- Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn.
- Feveylun lil-musallîn.
- Ellezînehum an salâtihim sâhûn.
- Ellezînehum yurâûn.
- Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn.
Kafirun Suresi
- Kul yâ eyyuhe’l-kâfirûn.
- Lâ a’budu mâ ta’budûn.
- Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud.
- Velâ ene âbidun mâ abedtum.
- Velâ entum âbidûne mâ a’bud.
- Lekum dînukum veliye dîn.
Kevser Suresi
- İnna a'taynakelkevser.
- Fesalli lirabbike venhar.
- İnne şanieke hüvel'ebter.
Nasr Suresi
- İzâ câe nasrullahi velfeth
- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ
- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ
Tebbet Suresi
- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb
- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb
- Seyeslâ nâren zâte leheb
- Vemraetühû hammâletelhatab
- Fî cî dihâ hablün min mesed
ÖĞLE NAMAZI TESBİHATI
Namaz tesbihatı vakit namazları kılındıktan sonra yapılan birtakım dua ve zikirlerden oluşur. Namazlardan sonra çekilen namaz tesbihatının birçok faziletleri bulunur. Tesbihat sünnet olan bir ibadettir. Peygamber Efendimizin namazlardan sonra yapılan tesbihatlar için birçok beyanı vardır.
"Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram."denilir.
"Alâ Rasulina salavat"
"Ayetel Kürsi" okunur.
- Bismillahirrahmânirrahîm.
- Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm,
- lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm,
- lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard,
- men-ze’l-lezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih,
- ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm,
- ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min‘ılmihî illâ bimâ şâe, vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-ard
- ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.
"Ve huvel aliyyul aziymizul celali subhanellah." 33 defa Subhanallah
"Subhanel bagiy daime nil hamdulillah." 33 defa Elhamdulillah
Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber." 33 defa Allahu ekber
"Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mulku ve lehu`l-hamdu ve huve alâ kulli şey`in kadîr"
"Allahummehşurna fi zumretis salihin" ve ardından dua edilir.
Son olarak "El Fatiha" denilir ve Fatiha Suresi okunur.
- Elhamdulillâhi rabbil'alemin
- Errahmânir'rahim
- Mâliki yevmiddin
- İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în
- İhdinessirâtal mustakîm
- Sirâtallezine en'amte aleyhim
- Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn
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- Ayetel Kürsi
- Kunut Duaları
- Sübhaneke Duası
- Nasr Suresi
- İnşirah Suresi
- İhlas Suresi
- Asr Suresi
- Felak Nas Suresi
- Yasin Suresi
- Kadir Suresi
- Fatiha Suresi
- Duha Suresi
- Fetih Suresi
- Kevser Suresi
- Kehf Suresi
- Bakara Suresi
- Salli Barik Duaları
- Tebbet Suresi
- Maun Suresi
- Fil Suresi
- Zilzal Suresi
- Kureyş Suresi
- Kalem Suresi
- Şifa Duası
- Rızık Duası
- Dilek Duası
- Nazar Duası
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