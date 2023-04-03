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Haberler Gündem 3. Sayfa Öğrenci velileriyle ihanet! Eski okul müdürü için yasak aşk iddiası! - Son dakika haberleri
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Öğrenci velileriyle ihanet! Eski okul müdürü için yasak aşk iddiası!

Antalya'da bir ortaokulda müdürken aynı okuldaki kadın öğretmenle ilişki yaşadığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılarak, görevinden alınan ve gönderildiği okulda bir veliyle ilişki yaşadığı ileri sürülen 48 yaşındaki S.Ö.'ye eşi tarafından açılan boşanma davası dilekçesinde, ikinci bir veliyle de ilişki iddiası yer aldı

Öğrenci velileriyle ihanet! Eski okul müdürü için yasak aşk iddiası! - Son dakika haberleri
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DHA

Antalya'da, 2016 yılında Aksu İlçesi Pınarlı Cumhuriyet Ortaokulu'nda müdürken, aynı okuldaki bir kadın öğretmenle ilişki yaşadığı iddialarıyla açılan soruşturma neticesinde görevinden alınarak, başka bir okula öğretmen olarak gönderilen S.Ö. (48), Korkuteli'nde sınıfındaki bir öğrencinin velisiyle aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi.

BİR VELİYLE DAHA İLİŞKİ YAŞADI

DHA'da yer alan habere göre Korkuteli ilçesi Yaşar Sadi Tekin İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan evli ve iki çocuk babası S.Ö. hakkında, sınıfındaki öğrencisinin velisi H.T. ile ilişki yaşadığı iddiaları üzerine aynı okulda öğretmen olan eşi N.Ö. ve diğer öğrenci velileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu.

EŞİNE 'ZİNA' SUÇLAMASIYLA BOŞANMA DAVASI AÇTI

Şikayet üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce S.Ö. hakkında soruşturma açılırken, diğer yandan eşi N.Ö. 'zina' suçlamasıyla boşanma davası açtı. Aile Mahkemesine açılan boşanma davası sürerken, olayların ortaya çıkması sonrası S.Ö.'nün aynı okuldaki öğretmen eşini diğer öğretmenlerin yanında 'Sana göstereceğim' gibi sözlerle tehdit ettiği gerekçesiyle de savcılığa şikayette bulunuldu.

ÖĞRETMEN EŞİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Bu kapsamda savcılık tarafından verilen 1 aylık uzaklaştırma kararı sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce S.Ö.'nün görev yeri değiştirilerek aynı ilçedeki İmecik İlkokulu'na gönderildi.

ÜÇÜNCÜ ALDATMA İDDİASI

Boşanma davası dilekçesinde, S.Ö.'nün yine Yaşar Sadi Tekin İlkokulu'nda sınıfındaki başka bir öğrencinin velisi M.A. ile de ilişki yaşadığı iddiaları yer aldı. İki aldatma iddiasına ilişkin boşanma davası dosyasında birçok delil sunuldu. Boşanma davası açan N.Ö., çocuklarına da hakaret ve tehditte bulunduğu, uzaklaştırma kararını ihlal gibi gerekçelerle de S.Ö. hakkında şikayetçi oldu. Şikayetler arasında, N.Ö. adına kayıtlı otomobili S.Ö.'nün iade etmediği ve kayıp olduğu sebebiyle çalıntı ihbarı yer alıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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