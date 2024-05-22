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        Haberler Bilgi Yaşam Öğretmen atama başvuruları 2024: MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru tarihleri, kontenjan ve branş dağılımı! Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır?

        Öğretmen atama başvuruları 2024: MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru tarihleri, kontenjan ve branş dağılımı

        Öğretmen atamaları başvuruları sürüyor. 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı 87 alanda gerçekleşirken kontenjan bilgisi de paylaşıldı. Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri için son gün 31 Mayıs olarak duyuruldu. Henüz başvuru yapmayanlar MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru tarihleri, kontenjan ve branş dağılımı hakkında detaylara ulaşmaya çalışıyor. İşte, MEB 2024 Öğretmen atama detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 09:40 Güncelleme: 22.05.2024 - 19:03
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        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen atama başvurularının başladığı duyuruldu. Belirtilen süre içerisinde ilkatama.meb.gov.tr adresinden başvurular yapılacak. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurularda son tarih 31 Mayıs. İşte, MEB 20 bin öğretmen atama başvuru tarihleri, kontenjan, branş dağılımı ve öğretmen atama takvimi

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        ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ 2024

        Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

        Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek, adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.

        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava katılacak adayları belirlemek üzere başvurular, takvimde belirtilen süre içerisinde ilkatama.meb.gov.tr adresinden

        Elektronik Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacak.

        İLK ATAMA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ÖĞRETMEN ATAMALARI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN BELLİ OLDU

        Öğretmen atamaları için branş dağılımı ve kontenjanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

        Sözleşmeli öğretmen atamaları için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

        Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, Rehberlik 1.597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1.594, İngilizce 968.

        ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
        • Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
        • Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
        • Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,
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        • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
        • 2023 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10, KPSSP121, KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
        • Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
        • Bakanlığımıza 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
        • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından, sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1'inci maddesinde sayılan istisnalar hariç olmak üzere başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
        • Hâlen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak şartları aranacaktır.
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