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        Haberler Gündem Öğretmen atama takvimi 2024: MEB Sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?

        Öğretmen atama takvimi 2024: Sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Öğretmen atama takvimi duyuruluyor. Gözler sözleşmeli öğretmen başvuru kılavuzuna çevrilirken Bakan Tekin, 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapılacağını, önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığının vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimin oluşacağının ifadesinde bulundu. Bilindiği gibi en son Mayıs ayında alımlar gerçekleşmişti. Peki, MEB 2024 Öğretmen ataması ne zaman, kadro dağılımı ve branş sıralaması açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 17:07 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:07
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        Öğretmen atama tarihleri MEB tarafından açıklanıyor. Sözleşmeli öğretmenlik için branş, kadro ve kılavuz bekleyenler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesine çevirdi. Branş dağılımının ardından atama takviminin paylaşılması ön görülüyor. Peki 2024 Sözleşmeli Öğretmen atamaları ne zaman, hangi tarihte, brans ve kadro dağılımı belli oldu mu? İşte detaylar…

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        MEB ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

        Geçtiğimiz günlerde öğretmen atamalarına yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, şunları söylemişti;

        "2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.

        Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

        EN SON 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILMIŞTI

        Geçtiğimiz Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

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        Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atanmıştı.

        KADRO VE BRANŞLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan

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