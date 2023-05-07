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45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları açıklanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki 45 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında tercihler 2-6 Mayıs tarihleri arasında alındı. Öğretmen adayları şimdi ise atama tercih sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş içerisinde. MEB'in duyurduğu takvime göre, sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları 8 Mayıs'ta açıklanacak. Öğretmen adayları, sözleşmeli öğretmenlik tercih sonucu sorgulama işlemini e-devlet üzerinden yapabilecek. İşte, 45 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ile ilgili detaylar

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  • Öğretmen atama tercih sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 45 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonucu sorgulama!

     

    Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları... 45 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında alındı. Öğretmen adayları, "Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt ararken konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi. Özer, sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçlarının 8 Mayıs'ta açıklanacağını kaydetti. Bu doğrultuda, 2023 sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilir, nasıl kontrol edilir ve saat kaçta açıklanacak? Detaylar haberimizde.
  • Öğretmen atama tercih sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 45 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonucu sorgulama!

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 8 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

    Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.
  • Öğretmen atama tercih sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 45 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonucu sorgulama!

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

    Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebileceklerdir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına atama sonucu kısa mesaj yoluyla bildirilecektir. Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir.

    Değerlendirme Komisyonunca göreve başlatılması uygun görülmeyen adaylar hakkında alınan karar ile bu karara ilişkin nesnel ve gerekçeli değerlendirmeler Bakanlığa bildirilecektir.

    Sözleşmeli Öğretmen Atama Tercih Sonucu Sorgulama İçin Tıklayınız
  • Öğretmen atama tercih sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 45 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonucu sorgulama!

    Göreve başlatılmak üzere atama kararnameleri kendilerine tebliğ edilenler, en erken 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla görevlerine başlayabilecek olup atama kararnameleri bu tarihten önce kendilerine tebliğ edilenler bakımından göreve başlamak üzere 15 günlük yasal süre 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla başlayacaktır. Atama kararnameleri 1 Eylül 2023 tarihi ve sonrasında tebliğ edilenler bakımından ise göreve başlamak üzere 15 günlük yasal süre tebliğ tarihinden itibaren başlayacaktır.
  • Öğretmen atama tercih sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 45 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonucu sorgulama!

    MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023 

    Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

    Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 04/04/2023

    Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

    Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023,

    Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023,

    Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren
  • Öğretmen atama tercih sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 45 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonucu sorgulama!

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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