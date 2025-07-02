Öğretmen maaşı ne zaman açıklanacak? Temmuz 2025 zammı ile yeni öğretmen maaşları ne kadar olacak?
Yeni zam oranı sonrası öğretmen maaşları gibi mesleklerin aylıkları tekrar hesaplanacak. Bu noktada öğretmenlerin gözü TÜİK tarafından açıklanacak olan memur maaşlarına çevrildi. Temmuz zammı ile memur maaşlarında artış yaşayacak. Peki, Öğretmen maaşı ne zaman açıklanacak? Temmuz 2025 zammı ile yeni öğretmen maaşları ne kadar olacak?
Öğretmen maaşları için gözler enflasyon oranlarına çevirdi. Haziran enflasyonu bu hafta TÜİK tarafından açıklanacak. Ortaya çıkan 6 aylık fark memur maaşları üzerinde etkili olacak. Bu noktada ise "Öğretmen maaşları ne kadar olacak, kaç TL?" sorusu şimdiden gündemdeki yerini aldı. Peki, Öğretmen maaşı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
TEMMUZ ZAMMI İLE 2025 ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz 2025 Perşembe Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu veri ile beraber 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.
Memur maaş zammı Temmuz ayında açıklanacak. Öğretmen maaşlarında da bu zam oranı artış yaşayacak.
OCAK 2025 ÖĞRETMEN MAAŞI ZAMMI
2025 ocak ayında enflasyon verisine göre memur ve memur emeklilerine yüzde 11.54 oranında zam yapıldı. En düşük memur maaşı 45 bin 527 lira oldu. Bu doğrultuda 1/4 öğretmen maaşı ocak ayında 47433’ten 5473,77’ye yükseldi. 1/4 uzman öğretmen maaşının ise 52568’den 58634,35’e çıktı.