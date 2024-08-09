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        Haberler Bilgi Yaşam Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak? 2024-2025 Eylül ayı öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak?

        Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak? 2024-2025 Eylül ayı öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak?

        Öğretmen seminerleri yeni eğitim-öğretim yılına kısa süre kala binlerce eğitimcinin gündemindeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen öğretmen seminerlerinin formatı merak konusu oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda aldığı tasarruf tedbirleri sonrası seminerlerin online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak? 2024-2025 Eylül ayı öğretmen seminerleri online mı yüz yüze mi olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 11:49 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:49
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        Bu yıl öğretmen seminerlerinin online mı yüz yüze mi olacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre okullar 9 Eylül’de açılacak. Kısa süre kalırken öğretmenlerin mesleki çalışmaları ile ilgili MEB’den gelecek açıklamalar yakın takibe alındı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen seminerler genellikle yüz yüze yapılıyordu. Seminerlerde değişikliğe gidileceğine dair iddialar sonrası ‘’2024 Eylül ayı öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak, ne zaman yapılacak?’’ sorusu yanıt aramaya başladı. İşte detaylar…

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        2024-2025 EYLÜL AYI ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

        Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı.

        2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

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        Mesleki çalışmalar 2-6 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

        2024-2025 yılında birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

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        ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

        Eylül ayına oldukça kısa süre kalırken gözler öğretmen seminerlerine çevrildi.

        Öğretmen seminerlerinin eylül ayında online olarak yapılacağı iddia edildi. Önceden yüz yüze gerçekleştirilen seminerlerin artık Eğitim Bilişim Ağı (EBA) aracılığıyla internet üzerinden gerçekleştirileceği öne sürüldü.

        Ancak konuyla ilgili henüz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi açıklama gelmedi. Yeni bir duyuru yapılması halinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

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