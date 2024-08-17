Öğretmen tayin sonuç sorgulama ekranı MEBBİS/e-Devlet: 2024 Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği atama sonuçları açıklandı.

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanlar için yayımlanan duyuru kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirmelerin büyük çoğunluğu gerçekleştirildi.