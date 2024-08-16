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        Bilecik'te öğretmen deneme amaçlı dikti, ilk meyveleri aldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki bir arazide deneme amaçlı yapılan goji berry (kurt üzümü) üretiminden olumlu sonuç alındı. Bursa'da öğretmenlik yapan Hasan Ermiş, "1 kökten 8 ila 15 kilogram meyve veriyor. 500 kökten yaş olarak 4 tona yakın meyve almayı hedefliyorum. Kurutulmuş olarak ise 1.5 ton hedefim var" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 14:30 Güncelleme: 16.08.2024 - 14:30
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        Öğretmenin denemesi, meyvelerini verdi
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Kınık köyünde hobi amaçlı oluşturduğu bahçesinde meyve üretimine başlayan Hasan Ermiş, 2,5 dekar alana 500 kök goji berry (kurt üzümü) fidanı dikti.

        Deneme üretimi başarılı olan ve ilk meyveleri hasat eden Ermiş, çiftçi olmadığını, Bursa'da özel bir okulda sınıf öğretmenliği yaptığını söyledi. Üretime başlamadan ziraat mühendislerine danıştığında, her iki meyvenin sıfırın altında 35 derece hava sıcaklığına kadar dayanabildiğini, ilçenin ikliminin buna uygun olduğunu öğrendiğini belirten Ermiş, şöyle devam etti:

        "SAĞLIK İÇİN YARARLI OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

        "Çin kökenli olan goji berry bitkisinin, yaptığım araştırmalar sonucunda sağlık için çok yararlı olduğunu, taze ya da kurutulmuş olarak kullanılabildiğini öğrendim. Bu yararlı bitkiyi nisan ayında ektim. Aldığım fidanlar 1 yaşındaydı fakat herhalde iklimi sevdiler, boyları 1.85 santimetreye ulaştı" dedi.

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        "500 KÖKTEN 4 TON ALMAYI HEDEFLİYORUM"

        Sulama ve budama işlerini ziraat mühendislerinin verdiği bilgilerle yaptığını kaydeden Hasan Ermiş, "Goji berry meyvelerini ne kadar sık toplarsak o kadar çiçek açıyor. 5 yıl içinde tam yetişkinliğe ulaşan goji berry, hava sıcaklıkları uygun olduğu takdirde nisan ile kasım arasında hasat edilebiliyor. 1 kökten 8 ila 15 kilogram meyve veriyor. 500 kökten yaş olarak 4 tona yakın meyve almayı hedefliyorum. Kurutulmuş olarak ise 1,5 ton hedefim var."

        Ayrıca, 4 dekar alana bin 200 kök aronya fidesi diktiğini ifade eden Ermiş, 3 yaşındayken alıp toprakla buluşturduğu fidelerden herhangi bir kayıp yaşamadığını, hasada gelecek yıl başlayacağını sözlerine ekledi.

        "SOĞUK İKLİMLERDE DE BAZI TÜRLERİ YETİŞEBİLİYOR"

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert de goji berry meyvesinin kırmızı yaban mersini olarak da bilindiğini anlattı.

        Bu meyvenin, yüksek antioksidan ve lif içeriğiyle bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağladığını dile getiren Sert, "Genellikle ılıman iklim koşullarında yetiştirilir ancak bizim ilçemiz gibi yüksek rakımlı soğuk iklimlerde de bazı türleri yetiştirilebilir. Ekonomik yönden çiftçilere büyük gelirler sağlamasını hedefliyoruz." dedi.

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        #bilecik
        #goji berry
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        #pazaryeri
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