        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Oğuz Altay: Osimhen bugün ameliyat olacak - Galatasaray Haberleri

        Oğuz Altay: Osimhen bugün ameliyat olacak

        Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçta kolu kırılan ve oyuna devam edemeyen Victor Osimhen ameliyat masasına yatıyor. HT Spor yorumcusu Oğuz Altay, Nijeryalı futbolcunun İstanbul'a geldiğini ve bugün hem kolundan hem de ayağından operasyon geçireceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2026 - 10:03 Güncelleme:
        "Osimhen bugün ameliyat olacak"

        Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool maçında Konate'nin darbesi sonrası kolunda kırık meydana gelen Victor Osimhen ameliyat oluyor.

        HT Spor yorumcusu Oğuz Altay, 'Başlama Vuruşu' programında yaptığı açıklamada Nijeryalı golcünün ameliyat olmak üzere İstanbul'a geldiğini söyledi.

        "OSIMHEN'İN AYAĞINDA DA BİR SAKATLIK VAR"

        Osimhen'in kolundaki kırığın yanı sıra ayağında da bir sakatlık olduğunu ve ayağından da bir operasyon geçireceğini belirten Altay, "Victor Osimhen, gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Bugün ameliyat olacak. Osimhen’in ayağında bir sakatlık daha var; onu da bu ameliyatla birlikte aradan çıkaracaklar. Oyuncunun dönüş süresini etkilemeyecek bir operasyon olacak" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Partiler arası bayramlaşma

        Partiler arası bayramlaşma

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        Avrupa'da enerjide yaz alarmı
        Avrupa'da enerjide yaz alarmı
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor
        İran: Enerji altyapımız vurulursa biz de sizinkini vururuz
        İran: Enerji altyapımız vurulursa biz de sizinkini vururuz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaşta kimin planı işliyor?
        Savaşta kimin planı işliyor?
        "Gerekirse daha fazla petrol stokunun serbest bırakılması konusunda görüşüyoruz"
        "Gerekirse daha fazla petrol stokunun serbest bırakılması konusunda görüşüyoruz"
        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında... 10 şüpheli adliyeye sevk!
        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında... 10 şüpheli adliyeye sevk!
        Anne ile oğlu "Küfür etmeyin" dedi... Sonrası kâbus!
        Anne ile oğlu "Küfür etmeyin" dedi... Sonrası kâbus!
        Aşıklar kar tatilinde
        Aşıklar kar tatilinde
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Kadın hırsız şaşkına çevirdi!
        Kadın hırsız şaşkına çevirdi!
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Daha 36 yaşındaydı... Oğlu vahşetin tanığı oldu!
        Daha 36 yaşındaydı... Oğlu vahşetin tanığı oldu!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        Flaş iddia: Osimhen, Türkiye'den kulüp satın alıyor!
        Flaş iddia: Osimhen, Türkiye'den kulüp satın alıyor!