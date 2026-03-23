Oğuz Altay: Osimhen bugün ameliyat olacak
Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçta kolu kırılan ve oyuna devam edemeyen Victor Osimhen ameliyat masasına yatıyor. HT Spor yorumcusu Oğuz Altay, Nijeryalı futbolcunun İstanbul'a geldiğini ve bugün hem kolundan hem de ayağından operasyon geçireceğini açıkladı.
Giriş: 23.03.2026 - 10:03
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool maçında Konate'nin darbesi sonrası kolunda kırık meydana gelen Victor Osimhen ameliyat oluyor.
HT Spor yorumcusu Oğuz Altay, 'Başlama Vuruşu' programında yaptığı açıklamada Nijeryalı golcünün ameliyat olmak üzere İstanbul'a geldiğini söyledi.
"OSIMHEN'İN AYAĞINDA DA BİR SAKATLIK VAR"
Osimhen'in kolundaki kırığın yanı sıra ayağında da bir sakatlık olduğunu ve ayağından da bir operasyon geçireceğini belirten Altay, "Victor Osimhen, gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Bugün ameliyat olacak. Osimhen’in ayağında bir sakatlık daha var; onu da bu ameliyatla birlikte aradan çıkaracaklar. Oyuncunun dönüş süresini etkilemeyecek bir operasyon olacak" dedi.
