Oğuzhan Koç: Programımı Hazal'a göre ayarlıyorum

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Oğuzhan Koç, Arnavutköy'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

"KEYFİMİZ YERİNDE"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Oğuzhan Koç; "Yaz yaklaşıyor, stüdyo çalışmalarımız var. Bu bayramı sahnede değil stüdyoda geçiriyoruz. Yaza hazırlık yapıyoruz. Merve Özbey ile güzel bir şarkı hazırlığımız var. Keyfimiz yerinde. Söyledim diye Merve kızmaz umarım bana" dedi.

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Ardından bir süredir oyuncu Hazal Subaşı ile aşk yaşayan Oğuzhan Koç, ilişkisi ve yaz için tatil planları hakkında konuştu.

"HAZAL'IN PROGRAMI BANA GÖRE YOĞUN"

Oğuzhan Koç; "Hazal ile her şey çok yolunda. Onun programı bana göre biraz yoğun. Biraz da o yüzden kaldık buralarda. Programımı ben de ona göre ayarlıyorum sayılır" diyerek güldü.