OHAL nedir, hangi illerde ilan edildi?

PERŞEMBE TBMM'DE GÖRÜŞÜLECEK

Peki Anayasa'nın 119'uncu maddesi ne diyor? Cmuhurbaşkanı'na doğal afet, salgın, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik şiddet hareketleri, hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması halinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde süresi 6 ayı geçmemek üzere OHAL ilan etme yetkisi veriyor.

Erdoğan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerinin hızlı bir şekilde tamamlanacağını söyledi. OHAL kararı alındığı gün Resmi Gazete'de yayımlanması beklenirken kararnamenin TBMM Genel Kurulu'nda 9 Şubat perşembe günü görüşüleceği ve onaya sunulacağı öğrenildi.