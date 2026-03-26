        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'a 3 talip birden! - Son dakika Galatasaray haberi - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'a 3 talip birden!

        Galatasaray'da dördüncü sezonunu geçiren ve kazandığı kupalarla adından söz ettiren teknik direktör Okan Buruk'un 3 kulübün radarına girdiği iddia edildi

        Giriş: 26.03.2026 - 12:20 Güncelleme:
        1

        Galatasaray'ın başında dördüncü sezonunu yaşayan teknik direktör Okan Buruk'un, Avrupa ve Suudi Arabistan'dan taliplerinin olduğu ileri sürüldü.

        2

        İtalyan basınından Tuttomercatoweb, 52 yaşındaki çalıştırıcıyla Lazio, Tottenham ve Al-Ittihad'ın ilgilendiğini yazdı.

        3

        Haberde, Lazio başta olmak üzere birçok İtalyan kulübünün radarında olduğu belirtilen Okan Buruk'un İtalyanca biliyor olması da öne çıkarıldı.

        4

        Lazio'da Maurizio Sarri'nin geleceğinin belirsizliğini koruduğu ve Okan Buruk'un adaylar arasında öne çıktığı aktarıldı.

        5

        TOTTENHAM DA ADAYLAR ARASINDA

        İngiltere Premier Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Tottenham'ın da teknik direktörlük koltuğu için Okan Buruk'u düşündüğü kaydedildi. Igor Tudor ile yollarını ayırması beklenen İngiliz ekibinde, Marco Silva ve Roberto De Zerbi gibi isimler de listede yer alıyor.

        6

        SUUDİ EKİBİNİN İLK SIRASINDA

        Haberde, Suudi Arabistan takımı Al-Ittihad'ın da Okan Buruk'u teknik direktör listesinde ilk sıraya yazdığı ifade edildi.

