Okan Buruk bir savunmacıyla geri dönüşe imza attı!

Süper Lig’in 15. Haftasında Sivasspor’a konuk olan Galatasaray maça iyi başlamış birkaç pozisyona girdikten sonra 10 kişi kalmıştı.

Rey Manaj ile girdiği ikili mücadele sonrasında Metehan Baltacı kırmızı kart görürken Okan Buruk değişiklik yapmak için acele etmedi.

Sahaya iki stoper, üç orta saha, üç kanat oyuncusu, bir forvet ve bir santrfor ile çıkan Buruk planlarını da değiştirmedi.

Müsabakaya sol bekte başlayan Berkan’ı stopere kaydıran Buruk bu hamle dışında kadrosuna dokunmadı.

10 kişi kaldıktan sonra 1-0 geriye de düşen sarı-kırmızılılarda Jelert ve Nelsson ısınmaya giderken Buruk değişiklik için acele etmedi ve meyvesini de topladı.