        Okan Buruk iki ayrılığı açıkladı! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk iki ayrılığı açıkladı!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'in takımdan ayrılacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 20:51 Güncelleme: 04.01.2026 - 20:51
        Okan Buruk iki ayrılığı açıkladı!
        Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor ile oynayacakları Süper Kupa yarı final maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

        Buruk, Gaziantep'e götürülmeyen Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'in takımdan ayrılacağını duyurdu.

        Tecrübeli teknik adam, "Berkan Kutlu bize veda etti. Ayrıldı. Teşekkür ediyorum ona. Yusuf Demir ile konuştuk. Yollarımızı ayırma kararı verdik." dedi.

        Öte yandan Berkan Kutlu, Konyaspor ile anlaşma sağladı.

