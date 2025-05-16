Okan Buruk'tan 7'nci kupaya geri sayım!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların şampiyon olması halinde teknik adamlık kariyerinin 7. kupasını kazanacak.
Futbolculuğu döneminde Galatasaray ve A Milli Takım ile büyük başarılar kazanan Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde de zirveye çıktı.
Teknik adamlık kariyerinde şu ana kadar 6 kez kupa sevinci yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı maçta lig şampiyonluğunu garantileyerek bu sayıyı 7'ye çıkarmayı hedefliyor.
Okan Buruk, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırmasıyla bir rekora daha imza atmıştı.
Buruk, kupa tarihinde oyuncu ve teknik direktör olarak en fazla şampiyonluk yaşayan isim olmuştu.
51 yaşındaki çalıştırıcı, futbolculuk kariyerinde 5, antrenörlük döneminde ise 2 kez bu kupayı kaldırdı.
Okan Buruk, 2017-2018 sezonunda Akhisarspor Teknik Direktörü olarak kupada mutlu sona ulaşmıştı.
51 yaşındaki çalıştırıcı, ayrıca 3 Süper Lig ve 1 Süper Kupa kazandı. Buruk, 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile son 2 sezonda ise Galatasaray ile ligi zirvede tamamladı.
Geçen sezon Süper Kupa sevinci de yaşayan Okan Buruk, böylece 12 yıllık teknik direktörlük kariyerine 6 kupa sığdırdı.
Galatasaray'da üst üste üçüncü şampiyonluğunu yaşamaya hazırlanan tecrübeli teknik adam, 'liderlik' istatistiğiyle de dikkat çekiyor.