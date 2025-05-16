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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan 7'nci kupaya geri sayım! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan 7'nci kupaya geri sayım!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların şampiyon olması halinde teknik adamlık kariyerinin 7. kupasını kazanacak.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16.05.2025 - 12:15 Güncelleme: 16.05.2025 - 12:15
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        Futbolculuğu döneminde Galatasaray ve A Milli Takım ile büyük başarılar kazanan Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde de zirveye çıktı.

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        Teknik adamlık kariyerinde şu ana kadar 6 kez kupa sevinci yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı maçta lig şampiyonluğunu garantileyerek bu sayıyı 7'ye çıkarmayı hedefliyor.

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        Okan Buruk, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırmasıyla bir rekora daha imza atmıştı.

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        Buruk, kupa tarihinde oyuncu ve teknik direktör olarak en fazla şampiyonluk yaşayan isim olmuştu.

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        51 yaşındaki çalıştırıcı, futbolculuk kariyerinde 5, antrenörlük döneminde ise 2 kez bu kupayı kaldırdı.

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        Okan Buruk, 2017-2018 sezonunda Akhisarspor Teknik Direktörü olarak kupada mutlu sona ulaşmıştı.

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        51 yaşındaki çalıştırıcı, ayrıca 3 Süper Lig ve 1 Süper Kupa kazandı. Buruk, 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile son 2 sezonda ise Galatasaray ile ligi zirvede tamamladı.

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        Geçen sezon Süper Kupa sevinci de yaşayan Okan Buruk, böylece 12 yıllık teknik direktörlük kariyerine 6 kupa sığdırdı.

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        Galatasaray'da üst üste üçüncü şampiyonluğunu yaşamaya hazırlanan tecrübeli teknik adam, 'liderlik' istatistiğiyle de dikkat çekiyor.

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        Sarı-kırmızılılar, Buruk döneminde geride kalan 109 lig haftasının 73'ünü lider olarak tamamladı.

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