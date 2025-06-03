Okan Buruk'tan ayrılık ve transfer açıklaması!

"TÜRK HAKEMLERİNE DESTEK OLMAK GEREKİYOR"

Yabancı hakem devam etmesi mi lazım, etmemesi mi lazım? Karar verip Türk hakemlerine destek olmak gerekiyor bence. En kötü yapılan, hepsine saygı duyuyorum, bütün atamaların yanlış yapıldığı, sezon içerisinde birçok hakem atamasının yanlış yapıldığını düşünüyorum. %80'i yanlıştı bence atamaların. Burada derbi maçları da normal maçlar da var. İnadına yanlış atamalar var. Bu sene ilk kez yabancı hakem geldi. Bunların hepsini bir şey koyduğumda, bu seneki atamaların hep yanlış olduğunu düşündüm. Bazen bakıyordum atanan hakem, öyle tanıyordum hakemi. Hiç bilmediğimiz hakemler yönetti maçımızı. Ben buna açığım, tabii ki yönetsinler. Ama eskiden bir süreçten geçip daha önemli maçları alıyorlardı. Ondan zarar da gördüler. Bu sene çok değişik olduğunu düşünüyorum. Çok şaşırdığım çok atama oldu.