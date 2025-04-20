Okan Buruk'tan bir imza daha
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de 2-0 kazanılan Sipay Bodrum FK maçı sonrası kulüp tarihinde en çok galibiyet alan ilk 4 teknik direktör arasına girdi
Galatasaray'ın başında olduğu son 2 sezonda ligde şampiyonluk sevinci yaşayan Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımla yakaladığı başarılara bir yenisini daha ekledi. Buruk, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etmesinin ardından Galatasaray'da 104 galibiyete ulaştı.
Buruk, böylece Galatasaray'ın başında 103 maç kazanan İngiliz teknik adam Brian Birch'i bu alanda geçerek kulüp tarihinde en fazla maç kazanan 4. teknik direktör oldu.
Galatasaray'da Fatih Terim, şu anda 333 galibiyetle kulüp tarihinde en fazla maç kazanan teknik direktör konumunda bulunuyor. Terim'i ise bu alanda 218 galibiyetle Gündüz Kılıç, 119 galibiyetle de Mustafa Denizli takip ediyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon çıktığı 47 resmi maçın 29'unu kazandı.
Sarı-kırmızılı takım bu sezon 30 Süper Lig, 10 UEFA Avrupa Ligi, 4 Ziraat Türkiye Kupası, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve 1 TFF Süper Kupa müsabakasına çıktı.
"Cimbom", söz konusu müsabakalarda 29 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.
Üst üste üçüncü şampiyonluğuna koşarken Buruk bunu başarması halinde Brian Birch’ü şampiyonluk sayısında yakalayacak.
Eski teknik direktörlerinden Brian Birch, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 164 maçta 103 galibiyet yaşadı. İngiliz teknik adam, Galatasaray ile 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında üst üste 3 sezon şampiyon olurken, 1980-1982 yılları arasında da sarı-kırmızılı takımı çalıştırdı. Birch, 3 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1'er kez Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.
İTALYA İDDİALARI
Bodrum FK maçının ardından açıklamalar yapan Buruk, İtalya iddialarına yanıt verdi ve Galatasaray’da kalmak istediğinin altını çizdi.
Hedefi üst üste dört şampiyonluk olan başarılı çalıştırıcı “Sözleşmem devam ediyor. Benim gibi Galatasaraylı biri, Galatasaray istediği sürece burada kalır. Benim için Galatasaray teknik direktörü olmak büyük bir gurur. İki sezon şampiyonluk yaşadık. Bu sezon da şampiyonluk yolundayız. Başkanımız, yönetim kurulumuz bizimle ne kadar çalışmak isterse o kadar” dedi.