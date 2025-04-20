Okan Buruk'tan bir imza daha

Hedefi üst üste dört şampiyonluk olan başarılı çalıştırıcı “Sözleşmem devam ediyor. Benim gibi Galatasaraylı biri, Galatasaray istediği sürece burada kalır. Benim için Galatasaray teknik direktörü olmak büyük bir gurur. İki sezon şampiyonluk yaşadık. Bu sezon da şampiyonluk yolundayız. Başkanımız, yönetim kurulumuz bizimle ne kadar çalışmak isterse o kadar” dedi.