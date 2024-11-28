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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan çift forvet açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan çift forvet açıklaması!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 20:39 Güncelleme: 28.11.2024 - 20:39
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        Buruk'tan çift forvet açıklaması!
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında deplasmanda AZ Alkmaar'a konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

        Kazanarak gidiyoruz. 10 puanı bulduk. Hücumda çift forveti kullanacağız ama savunma görevlerini Batshuayi ve Osimhen'den kullanacağız. Mertens, Sara ve Torreira hem top bizde hem top rakipteyken etkili kullanmak istiyoruz. Kanat bekleri hem hücum hem savunma yapabiliyoruz. Daha önce yaptılar. İyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum.

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        Rakibimiz farklı bir kadroyla çıktı. Koopmeiners'ın savunmada oynamasını beklemiyorduk. Orta sahadaki oyuncuları, topu oynayabilen ve savunma arkası pasları atabilen oyuncular. Taktiklerini biliyoruz. Orta saha oyuncularını merkeze sokuyorlar. Kanatları kullanacaklar. Parrott bağlantı oyuncusu. Aksiyonları önemli.

        İyi savunmaya sahibiz. 3 iyi savunmacımız var. Takım savunmasını doğru yaparsak, baskıları doğru yaparsak hücumda rakibimize karşı önemli üstünlükler sağlarız. İki forvetle oynayarak, savunma göbekleri zayıf karınları. İki takımın da planları var. Olmazsa farklı versiyonlara geçeceğiz.

        Taraftarımız her zamanki gibi muhteşem. Dün otel önünde müthiş bir gösteri vardı. İnanılmaz duygular yaşadık. Onlara layık şekilde oynayıp mutlu etmek istiyoruz. Hem Türkiye'yi mutlu etmek istiyoruz hem ülke puanı hem ülkeyi temsil ediyoruz hem de buradaki insanları mutlu etmek istiyoruz.

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