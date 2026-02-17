Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan Juventus karşısında 5 değişiklik! - Futbol Haberleri

        Okan Buruk'tan Juventus karşısında 5 değişiklik!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Eyüpspor maçının 11'ine göre Juventus karşısında 5 değişiklikle sahaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 21:06 Güncelleme: 17.02.2026 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buruk'tan Juventus karşısında 5 değişiklik!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray evinde İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor maçının 11'ine göre siyah-beyazlılar karşısında 5 değişiklik yaptı. Buruk; Boey, Eren, Lemina, İlkay Gündoğan ve Icardi'nin yerine Sallai, Jakobs, Torreira, Sara ve Barış Alper'e görev verdi.

        Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina sarı kart cezasından, Renato Nhaga, Can Armando Güner ve Arda Ünyay, UEFA'ya verilen listede olmadığından dolayı kadroda yer almadı.

        LEROY SANE 4 MAÇ SONRA KADRODA

        Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane, Juventus karşı maç kadrosuna alındı. Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında İngiliz takımı Manchester City ile deplasmanda oynanan müsabakada sakatlanan Sane; 3'ü Süper Lig, 1'i de kupa olmak üzere 4 maç sonra kadroda yer aldı.

        REKLAM

        GALATASARAY'IN 11'İ

        Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

        Yedeklerde ise Günay Güvenç, Batuhan Şen, Mauro Icardi, Leroy Sane, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Sacha Boey bekledi.

        KENAN YILDIZ İLK KEZ TÜRK TAKIMINA KARŞI

        Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Galatasaray maçında 11'de görev aldı. Yıldız böylece kariyerinde ilk kez bir Türk takımına karşı müsabakaya çıktı.

        TRİBÜNLER BAYRAKLARLA DONATILDI

        Galatasaray Kulübü, Juventus karşılaşması için tribünlere yaklaşık 50 bin sarı-kırmızılı bayraklar bıraktı. Taraftarlar seremoni sırasında bayraklarla güzel bir atmosfer oluşturdu. Bu sezon daha önce İspanyol ekibi Atletico Madrid mücadelesinde de tribünlere bayraklar bırakılmıştı.

        Öte yandan Eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis de maç için stadyuma geldi.

        KAPALI GİŞE

        Galatasaray taraftarı, Juventus maçında da takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta oynanan müsabakada tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 16 Şubat 2026 (İran Hürmüz'ü Nasıl Kapatabilir? )

        Müzakerelerin 2. turu Cenevre'de. Netayahu'dan ABD'ye İran çağrısı. ABD F-16'ları Şeyh İsa Hava Üssü'nde. İran Hürmüz'de tatbikata başladı. HT 360'da Dilek Gül sordu; İst. Aydin Üni. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Cem Oğultürk ve Altınbaş Üni. Öğr. Üyesi Dr. Eray Güçlüer değerlendirdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        Yeni sahte gelin çetesi
        Yeni sahte gelin çetesi
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        İngiltere'den ulusal ödeme sistemi hamlesi
        İngiltere'den ulusal ödeme sistemi hamlesi
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi