Okan Buruk'tan Juventus karşısında 5 değişiklik!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray evinde İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor maçının 11'ine göre siyah-beyazlılar karşısında 5 değişiklik yaptı. Buruk; Boey, Eren, Lemina, İlkay Gündoğan ve Icardi'nin yerine Sallai, Jakobs, Torreira, Sara ve Barış Alper'e görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina sarı kart cezasından, Renato Nhaga, Can Armando Güner ve Arda Ünyay, UEFA'ya verilen listede olmadığından dolayı kadroda yer almadı.

LEROY SANE 4 MAÇ SONRA KADRODA Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane, Juventus karşı maç kadrosuna alındı. Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında İngiliz takımı Manchester City ile deplasmanda oynanan müsabakada sakatlanan Sane; 3'ü Süper Lig, 1'i de kupa olmak üzere 4 maç sonra kadroda yer aldı. REKLAM GALATASARAY'IN 11'İ Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang ve Victor Osimhen 11'i ile başladı. Yedeklerde ise Günay Güvenç, Batuhan Şen, Mauro Icardi, Leroy Sane, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Sacha Boey bekledi.

KENAN YILDIZ İLK KEZ TÜRK TAKIMINA KARŞI Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Galatasaray maçında 11'de görev aldı. Yıldız böylece kariyerinde ilk kez bir Türk takımına karşı müsabakaya çıktı.

TRİBÜNLER BAYRAKLARLA DONATILDI Galatasaray Kulübü, Juventus karşılaşması için tribünlere yaklaşık 50 bin sarı-kırmızılı bayraklar bıraktı. Taraftarlar seremoni sırasında bayraklarla güzel bir atmosfer oluşturdu. Bu sezon daha önce İspanyol ekibi Atletico Madrid mücadelesinde de tribünlere bayraklar bırakılmıştı. Öte yandan Eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis de maç için stadyuma geldi.