Okan Buruk'tan orta saha kararı!

Mario Lemina ve Gabriel Sara hazırlıklara katılamazken, gözler İlkay Gündoğan’a çevrildi. Çocukluk aşkı olarak tanımladığı Galatasaray’da şampiyonluk maçına çıkacak olan 35 yaşındaki yıldızın takımın en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.

Teknik heyet, Antalyaspor karşısında Lemina, Torreira, Barış, Sara ve Yunus’lu bir orta saha planlasa da sakatlıkların ardından alternatif arayışına geçti.

TORREIRA'NIN PARTNERİ İLKAY

Son taktik provada Lucas Torreira’nın partneri olarak İlkay Gündoğan denendi.

Büyük bir aksilik yaşanmaması halinde ilk 11’de başlaması beklenen deneyimli oyuncu, takımın sahadaki liderlerinden biri olacak. Mario Lemina’nın ise maç kadrosunda yer alıp kulübede olması bekleniyor.