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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'un 12. derbisi! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'un 12. derbisi!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 11 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 1'ü hükmen olmak üzere toplam 7 galibiyet elde ederken, 3 mağlubiyet ve 1 de beraberlik aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 13:49 Güncelleme: 25.10.2024 - 13:49
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        Okan Buruk'un 12. derbisi!
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, 28 Ekim Pazartesi günü evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 12. derbisine çıkacak.

        6. BEŞİKTAŞ DERBİSİ

        2022 yılının yaz aylarında takımın başına geçen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 11 kez karşı karşıya geldi. Okan Buruk'lu Galatasaray, siyah-beyazlılarla oynadığı 5 derbinin 3'ünü kazanırken, 2 kez de kaybetti. 51 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilere karşı ise 1'i hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1de beraberlik aldı.

        BEŞİKTAŞ İLE 17 KEZ KARŞILAŞTI

        Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Buruk'un takımları söz konusu müsabakalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

        Galatasaray altyapısında yetişen Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde 2004-2006 yılları arasında Beşiktaş forması da giymişti.

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