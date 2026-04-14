Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 29. haftanın tamamlanmasının ardına Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Yiğit Ali Buruk, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'lık oldu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi ALİ YİĞİT BURUK'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

BURAK YILMAZ 4 MADDEDEN PFDK'DA!

Gaziantep FK'daki görevinden istifaeden Burak Yılmaz da PFDK'ya sevk edildi. Yılmaz, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamalar sonrası "sportmenliğe aykırı hareketleri", "hakareti", "kişilik haklarına saldırısı" ve "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Disiplin Kurulu'na gönderildi.

Burak Yılmaz'ın sevkiyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu BURAK YILMAZ’ın 13.04.2026 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca, “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “kişilik haklarına saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca, “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."