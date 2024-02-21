Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'un Sparta Prag ilk 11'i netleşiyor - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'un Sparta Prag ilk 11'i netleşiyor

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya gelecek Galatasaray son çalışmasını bugün yapacak. Zorlu deplasmanda mutlak tur hedefleyen sarı-kırmızılılarda Okan Buruk da ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.02.2024 - 09:51 Güncelleme: 21.02.2024 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya gelecek.

        2

        Başkent Prag'daki Letna Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka, Exxen platformundan yayımlanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.

        3

        Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı.

        4

        Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

        5

        "Kupa 2"ye play-off turundan dahil olan Galatasaray, Sparta Prag ile sahasında oynadığı ilk maçtan 3-2 galip ayrıldı.

        6

        Sarı-kırmızılı takım, yarın rakibi karşısında kazanması ve berabere kalması durumunda son 16 turuna yükselecek.

        7

        SON 10 MAÇINI KAZANDI

        Galatasaray, son 10 resmi müsabakasından galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

        8

        Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 16. haftasından ertelenen EMS Yapı Sivasspor maçını 11 Ocak'ta oynadı. Galatasaray, 1-1 berabere biten bu müsabakadan sonra yaptığı 7 lig maçından galibiyetle ayrıldı.

        9

        Galatasaray, bu süreçte Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maç ile Avrupa Ligi'nde yaptığı bir karşılaşmayı da kazandı.

        10

        SAĞ BEK KAAN, SOL BEK BERKAN!

        MKE Ankaragücü deplasmanında dinlendirilen Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Luacs Torreira ilk 11'e dönecek.

        11

        50 yaşındaki çalıştırıcı ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. Muslera'nın önünde Kaan, Sanchez, Abdülkerim ve Berkan dörtlüsü bekleniyor.

        12

        Orta sahada Lucas Torreira ve Kerem Demirbay, onların da önünde ise Barış Alper Yılmaz, Mertens ve Kerem Aktürkoğlu görev yapacak.

        13

        Galatasaray'ın zorlu deplasmandaki gol ayağı ise her zamanki gibi Mauro Icardi olacak.

        14

        NELSSON, AURIER VE ZIYECH YOK

        Galatasaray'da Sparta Prag ile oynanan ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Nelsson yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

        15

        Sakatlıkları bulunan yeni transfer Serge Aurier ile Hakim Ziyech, maçın kadrosunda yer alamayacak.

        16

        UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan yeni transfer Derrick Köhn ile genç futbolcu Eyüp Aydın da maçta görev yapamayacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Disneyland'ı görecekti... Eliz'in hayali yarım kaldı!
        Disneyland'ı görecekti... Eliz'in hayali yarım kaldı!
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Adalar'da mimoza isyanı!
        Adalar'da mimoza isyanı!
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Türkiye engelini kaldırdı
        Türkiye engelini kaldırdı
        TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!
        TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        MKE Ankaragücü, Icardi'yi şikayet etti
        MKE Ankaragücü, Icardi'yi şikayet etti