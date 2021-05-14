"13 AYDIR YALNIZ YATIYORUM"

Okan Kurt ile ilişkisi hakkında bilinmeyenleri açıklayan şarkıcı, "Ben bir daha evlenmem. Siz benden ne istiyorsunuz? 13 aydır yalnız yatıyorum. Odalarımız ayrı. İlişki ile alakalı değil, çocuk ile alakalı bir durum. Hira'ya sabah ben bakıyorum, gece Okan'a bırakıyorum. Hira çok deli yatıyor. Büyük bir yatak yaptırdık. Üst katta babasıyla uyuyor" demişti.