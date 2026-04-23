Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA Oklahoma City Thunder seriyi 2-0 yaptı!

        Oklahoma City Thunder seriyi 2-0 yaptı!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Oklahoma City Thunder, sahasında Phoenix Suns'ı 120-107 yenerek seride 2-0 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 10:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Thunder seriyi 2-0 yaptı!

        NBA'de son şampiyon Thunder, Batı Konferansı ilk tur ikinci maçında Paycom Center'da ağırladığı Suns karşısında zorlanmadı.

        Sezon boyunca kritik anlardaki katkıları nedeniyle maçtan önce kendisine "clutch player of the year" ödülü takdim edilen Shai Gilgeous-Alexander, 37 sayı, 9 asist, 5 ribauntla takımını sırtladı.

        Ev sahibi ekipte, Chet Holmgren ve Jalen Williams 19'ar sayıyla oynarken Williams, üçüncü çeyrekte sakatlanarak maça devam edemedi.

        Suns'ta ise Dillon Brooks 30, Devin Booker 22 ve Jalen Green 21 sayı kaydetti.

        PISTONS, SERİYİ 1-1 YAPTI

        Seriye Orlando Magic mağlubiyetiyle başlayan Detroit Pistons, ikinci maçta rakibini 98-83 yenerek seriyi 1-1 yaptı.

        Pistons'ta Cade Cunningham 27 sayı, 11 asist, Tobias Harris 16 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

        Magic'te ise Jalen Suggs 19, Paolo Banchero 18 sayıyla oynadı.

