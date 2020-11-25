Oktay Kaynarca ile Yavuz Bingöl, kadın hakları için türkü söyledi

AA

Kaynarca, kadına şiddete karşı ve kadın haklarına dikkat çekmek amacıyla, "Sen Bir Aysın" adlı türküyü, yakın arkadaşı Bingöl ile yorumladı.

Yaklaşık iki saatte stüdyo kaydı tamamlanan ve sosyal medyada paylaşılan eseri, ilk saatlerden itibaren Kaynarca'nın Instagram hesabında 178 bin, YouTube'da ise 26 binin üzerinde kişi izledi. Yavuz Bingöl'ün sosyal medya hesaplarında ise 15 bine yakın kişi tarafından eserler izlendi.

Ünlü oyuncu Kaynarca ayrıca kaleme aldığı, "Kadınlarımız Sebebimiz" adını verdiği şiirini de seslendirdi.