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        Haberler Yaşam Oktay Kaynarca kimdir, kaç yaşında? Oktay Kaynarca'nın hayatı ve biyografisi

        Oktay Kaynarca kimdir, kaç yaşında? Oktay Kaynarca'nın hayatı ve biyografisi

        Oktay Kaynarca, Türk oyuncu ve tiyatrocu olarak tanınan bir isimdir. 27 Ocak 1965 tarihinde Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dünyaya gelmiştir. Anne tarafından Elazığlı, baba tarafından ise Malatyalıdır. Çocukluğu İstanbul'da geçmiştir. Üsküdar'da büyüyen Kaynarca, Üsküdar Lisesi'ne başlamış ancak mezuniyetini Hopa Lisesi'nden tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Bilim Dalı'ndan mezun olmuştur.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 15:59 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:59
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        Oktay Kaynarca kimdir, kaç yaşında?
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        Oyunculuk kariyerine Ege Tiyatrosu'nda sahne alarak başlamıştır ve kısa sürede dikkat çekici performansı ile adından söz ettirmiştir. Profesyonel kariyerinde birçok tiyatro oyununda ve televizyon dizisinde yer almıştır. Ancak, asıl çıkışını 2003 yılında başlayan ve büyük ses getiren dizi "Kurtlar Vadisi"nde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri ile yapmıştır. Oktay Kaynarca, Türk televizyon ve sinemasının önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Peki, Oktay Kaynarca kimdir? Oktay Kaynarca kaç yaşında?

        Oktay Kaynarca Kimdir?

        Oktay Kaynarca, Türk sinema ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden biridir. 27 Ocak 1965'te Malatya'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı'ndan yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur. Çocukluğunun bir dönemini Berlin'de geçiren Kaynarca, tiyatro kariyerine Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakman'ın "Duvarların Ötesi" adlı oyununda rol alarak başlamıştır.

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        Profesyonel kariyerine ilk adımını atan Kaynarca, birçok çocuk oyununda yer almış ve TRT için "Gençler Dizisi"nde rol almıştır. Mezuniyetinin ardından 1991 yılında Tiyatro Stüdyosu'nda "Kan Kardeşleri" adlı müzikalde önemli isimlerle birlikte sahne almıştır. Ardından aynı tiyatroda 1993-1994 sezonunda "Derin Bir Soluk Al" oyununda rol almış ve tiyatro kariyerine bu oyunla nokta koymuştur.

        Televizyon dünyasında da başarılı bir kariyere sahip olan Oktay Kaynarca, 2003 yılında başlayan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteriyle tanınmıştır. Ardından 2008 yılında yayınlanmaya başlayan "Adanalı" dizisinde "Adanalı Yavuz" rolünü, 2011 yılında ise "Nuri" dizisinde Nuri karakterini canlandırmıştır. 2015 yılında ise "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde başrolde yer almıştır.

        Oktay Kaynarca, Türk televizyon ve sinemasının sevilen ve tanınan isimlerinden biri olmuş, başarılı performanslarıyla izleyicilerin takdirini kazanmıştır. Peki, Oktay Kaynarca nereli? İşte Oktay Kaynarca hayatı…

        Oktay Kaynarca Hayatı

        Anne tarafından Elazığlı, baba tarafından ise aslen Malatyalı olan Kaynarca, çocukluk dönemini İstanbul'da geçirdi. Annesi ve babası Almanya'da çalıştığı için, anneannesinin yanında Üsküdar'da büyüdü. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Üsküdar Lisesi'ne başladı ve ardından Hopa Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Bilim Dalı'ndan mezun oldu.

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        Lise yıllarında elektrikçi olarak çalışan Kaynarca, üniversite eğitimi boyunca da oyunculuk alanında deneyim kazandı. Profesyonel anlamda ilk oyunculuk deneyimini Ege Tiyatrosu'nda gerçekleşen 'Duvarların Ötesinde' adlı oyunla yaşadı. Üniversite mezuniyetinin ardından çeşitli projelerde yer alan Kaynarca, özellikle Yeditepe İstanbul ve Aynalı Tahir gibi sevilen aile dizilerinde rol aldı.

        Ancak asıl çıkışını 2003 yılında başlayan ve büyük ses getiren "Kurtlar Vadisi" dizisinde yaşadı. Dizide canlandırdığı Süleyman Çakır karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından sevilerek tanındı. Oktay Kaynarca, son olarak "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde Hızır Çakırbeyli karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı ve bu rolüyle de başarılı bir oyunculuk performansı sergiledi.

        Oktay Kaynarca'nın evlilik hayatı oldukça dikkat çekici bir seyir izlemiştir. İlk evliliğini 2002 yılında oyuncu Özgü Namal ile gerçekleştirmiştir. Çiftin yolları 2008 yılında ayrılmış ve boşanmışlardır. Ardından, 2012 yılında oyuncu Melek Angun ile ikinci kez evlenmiştir. Ancak, bu evlilikleri de bir yıl sonra, 2013 yılında sona ermiştir. Oktay Kaynarca'nın evlilik hayatı, medya ve kamuoyunun dikkatini çekmiş ve merak konusu olmuştur.

        Dizileri:

        • 1989 - Gençler
        • 1999 - Köstebek
        • 2001 - Yeditepe İstanbul
        • 2001 - Tek Celse
        • 2002 - Aynalı Tahir
        • 2002 - Bayanlar Baylar
        • 2002 - Lahmacun ve Pizza
        • 2003 Esir Şehrin İnsanları
        • 2003-2004 - Kurtlar Vadisi
        • 2004 - Aşkımızda Ölüm Var
        • 2004 - Adı Aşk Olsun
        • 2006 İlk Aşkım
        • 2007 Geniş Zamanlar
        • 2007-2008 Kuzey Rüzgarı
        • 2008 Kardelen
        • 2008 - Kırmızı Işık
        • 2008 - Sen Harikasın
        • 2008-2010 Adanalı
        • 2010 - Yahşi Cazibe
        • 2009 - Bahar Dalları
        • 2011 - Nuri Nuri
        • 2011 - Sakarya Fırat
        • 2012 - Ustura Kemal
        • 2013 - İnadına Yaşamak
        • 2014 - Kardeş Payı
        • 2015-2021 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

        Filmler:

        • Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni
        • Yengeç Sepeti Güner
        • Bir Kadının Anatomisi
        • Can Dostum
        • Yarın Geç Olmayacak
        • Deli Yürek: Bumerang Cehennemi
        • Abdülhamit Düşerken
        • Kalbin zamanı Akfar
        • Beynelmilel Binbaşı
        • Sıfır Dediğimde
        • Sis Ve Gece
        • Alia
        • Hoşçakal
        • Çanakkale Ruhu
        • Aman Reis Duymasın
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